Apple začal v tichosti prodávat tuto nenápadnou novinku pro Vision Pro!

Spolu s uvedením nové generace headsetu Vision Pro s čipem M5 se v nabídce Applu objevilo i nové příslušenství určené především pro vývojáře. Druhá generace Developer Strap přináší významné zlepšení v rychlosti přenosu dat a zachovává přitom design i funkčnost původní verze.
Apple v průběhu tohoto týdne rozšířil nabídku příslušenství pro svůj prémiový headset Vision Pro o nový Developer Strap, který přichází právě ve stejný den, kdy se v Apple Storech začal prodávat Vision Pro s čipem M5. Nový popruh je určen primárně pro vývojáře, kteří potřebují Vision Pro propojit s Macem za účelem vývoje a ladění aplikací.
Významné změny pod pokličkou
Hlavní novinkou je výrazně rychlejší přenos dat. Zatímco původní verze zvládala rychlost USB 2.0 (až 480 Mb/s), nový Developer Strap podporuje přenosy až 20 Gb/s. Díky tomu bude práce s velkými soubory, ladění aplikací i diagnostika zařízení mnohem plynulejší a efektivnější. Po designové stránce zůstává příslušenství téměř beze změn – Apple zachoval konstrukci i zvukové vlastnosti shodné se standardním pravým audio popruhem. Nový model tak poskytuje stejný komfort při nošení a poslechu jako běžné Vision Pro příslušenství.
Developer Strap druhé generace je kompatibilní jak s původním Vision Pro s čipem M2, tak s novým modelem s čipem M5. Zatím ale není jisté, zda vyšší rychlosti přenosu dat budou dosažitelné i při použití s první generací headsetu. Ve Spojených státech lze Developer Strap zakoupit za 299 dolarů. Cena nového popruhu v USA zůstává stejná – 299 dolarů. Objednat si ho mohou pouze členové Apple Developer Programu v zemích, kde se Vision Pro oficiálně prodává. Dodávky mají začít ještě tento týden a objednávky se provádějí přes oficiální web pro vývojáře Applu.