Apple maže Tea! Seznamka po úniku dat končí

Apple po několika měsících konečně odstranil kontroverzní seznamovací aplikace Tea a TeaOnHer z App Store. K tomuto kroku došlo poté, co došlo k závažnému úniku dat, který odhalil soukromé konverzace uživatelů a doklady totožnosti. Přestože aplikace čelily silné kritice, ještě dlouho po incidentu se držely na vrcholu žebříčků App Store, a to i díky mediální pozornosti.
Masivní únik dat odhalil citlivé údaje
Celá kauza začala v červenci, kdy 404 Media upozornila na to, že databáze aplikace Tea byla nezabezpečená. Na internetovém fóru 4chan se poté objevily osobní údaje uživatelů, včetně fotografií občanských průkazů, řidičských průkazů a soukromých zpráv. Objevily se i případy, kdy v aplikaci kolovala data nezletilých. Navzdory závažnosti situace zůstala aplikace veřejně dostupná až do října.
Apple jedná až po měsících – a nekompromisně
Podle TechCrunch nyní Apple potvrdil, že obě aplikace byly odstraněny kvůli porušení zásad App Store. Konkrétně se jednalo o body 1.2, 5.1.2 a 5.6, které se týkají moderace nevhodného obsahu, ochrany osobních údajů a příliš velkého množství negativních recenzí. Apple navíc uvedl, že kontaktoval vývojáře s výzvou k nápravě, ale ti problém neřešili.
Fotogalerie
Přesto zůstává otázkou, proč Apple zasáhl až po několika měsících. Nejpravděpodobnější scénář je ten, že firma vývojářům poskytla čas na opravu problémů, ale stanovená lhůta nyní vypršela. Odstranění Tea a TeaOnHer je důkazem, že Apple klade stále větší důraz na ochranu uživatelů – a že vysoká pozice v App Store nezaručuje imunitu vůči pravidlům.