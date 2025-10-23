Epic rozdává skvělou hororovou hru zcela zdarma! Už jste si ji vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že léto je nenávratně pryč a před námi sychravý podzim. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání je super hororovka Fear the Spotlight.
Fear the Spotlight
Fear the Spotlight je přesně ten typ hororu, který vás nepřekvapí krvavými scénami nebo složitými mechanikami, ale spíš tím, jak se vám dostane pod kůži. Hra působí jako milostný dopis starým survival hororům z éry PlayStationu 1, ale zároveň si zachovává moderní cit pro atmosféru a vyprávění. Ovládáte dvě studentky, které se po školní tragédii vydávají do opuštěné budovy, a už po pár minutách cítíte, že tady něco hodně není v pořádku. Tvůrci mistrně pracují s tichem, šumem a stísněností, takže i obyčejná chodba dokáže vyvolat paniku. Grafika záměrně imituje retro styl, ale detaily světla a stínu prozrazují, že jde o pečlivě promyšlený vizuální koncept, ne o nostalgii pro nostalgii samotnou.
Výborně funguje i kamera – občas statická, občas pomalu plující za postavou – a společně s hudbou vytváří dokonalý tlak. Hra není dlouhá, ale každá minuta má váhu, protože nikdy nevíte, kdy se za rohem něco stane. Dialogy působí přirozeně a díky nim se vám hlavní postavy rychle dostanou pod kůži, což zvyšuje napětí, když začne jít do tuhého. Fear the Spotlight je důkazem, že i s malým rozpočtem se dá vytvořit silný příběh, pokud do něj tvůrci vloží srdce a cit pro detail. A co je nejlepší – když zhasnete světla a nasadíte si sluchátka, zjistíte, že tahle hra není jen retro pocta, ale skutečná noční můra, která ve vás zůstane ještě dlouho po dohrání.
