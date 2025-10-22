Tento chytrý senzor propojitelný s iPhonem vám z obsahu vaší toalety prozradí, jak na tom zdravotně jste

Když přijde řeč na chytré technologie, lidé občas v žertu prohlásí, že „za chvíli budou chytrá čidla i v záchodech“. To, o čem se vtipkovalo, se nyní stává skutečností. Společnost Kohler, známá především svými luxusními koupelnovými produkty, představila novinku, která posouvá pojem „chytrá domácnost“ na zcela novou úroveň.
Zařízení s názvem Dekoda je určeno k připevnění na okraj toalety a pomocí pokročilých senzorů dokáže analyzovat obsah toalety – tedy vše, co v ní probíhá. Data následně odesílá do připojené aplikace na iPhonu, kde uživateli poskytne přehled o jeho zdravotním stavu.
Kamery v záchodové míse?
Podle společnosti Kohler slouží Dekoda jako monitor zdraví trávicího traktu a hydratace, a dokáže dokonce rozpoznat přítomnost krve ve stolici nebo moči. Výrobce přitom pečlivě zdůrazňuje, že zařízení neobsahuje klasickou kameru – používá „výkonné optické senzory“, které „vidí pouze do toalety a nikam jinam“. Tyto senzory využívají spektroskopii a pokročilé algoritmy strojového učení, které zpracovávají interakci světla s odpadem a na jejím základě vyhodnocují zdravotní údaje.
Soukromí na prvním místě
Kohler rovněž dbá na ochranu soukromí. Všechna data jsou šifrována metodou end-to-end a přístup k nim je chráněn otiskem prstu. Aby zařízení nerozpoznávalo návštěvníky, lze k toaletě připojit samostatný Bluetooth snímač otisků, který rozlišuje jednotlivé uživatele – ten je však volitelný. Dekoda je prvním produktem nové řady Kohler Health, která se zaměřuje na propojení každodenní hygieny a digitálního zdraví. Služba funguje na bázi předplatného – měsíčně vyjde na 6,99 USD pro jednotlivce nebo 12,99 USD pro rodinu až pěti členů, s možností ročního členství za 70 či 130 dolarů.
Fotogalerie
Zařízení Dekoda lze již nyní předobjednat na oficiálním webu Kohleru za cenu 600 dolarů. Přestože se může zdát bizarní mít „senzor v toaletě“, pro některé uživatele může jít o zajímavý krok směrem k přesnějšímu sledování zdraví – a možná i o náznak budoucnosti, kde se technologie skutečně stanou každodenní součástí i těch nejintimnějších oblastí.