Fanoušci Smart Home, jásejte! Apple chystá v příštích letech příliv zásadních novinek

Apple má s chytrou domácností očividně mnohem větší plány, než to nyní při pohledu na jeho produktovou nabídku může vypadat. Podle informací agentury Bloomberg už má totiž hotové zcela nové zařízení, které kombinuje to nejlepší z HomePodu a iPadu a které by se mělo na trh dostat v roce 2026. Pokud se tedy Applu podaří dotáhnout vše, co zamýšlí, čeká nás vůbec první opravdový „Home Hub“ z jeho dílny. A rozhodně to nebude žádná levná hračka.
Apple se rozhodl vytvořit centrální ovládací jednotku pro domácnost, která zvládne všechno od ovládání světel přes hudbu až po videohovory přes FaceTime. Novinka má mít 7“ dotykový displej a podle dostupných informací vznikají hned dvě verze. Jedna se bude připevňovat na zeď, druhá zůstane volně na stole a nabídne reproduktorový základ inspirovaný HomePodem mini. Jinými slovy, Apple vezme chytrý reproduktor a přidá mu displej, díky čemuž vznikne zařízení, které může být srdcem každé Apple domácnosti.
Zásadní novinkou má být i schopnost rozpoznávat jednotlivé členy domácnosti. Díky integrovaným senzorům a kameře bude Home Hub vědět, s kým mluví, a podle toho upraví své rozhraní i nabídku aplikací. Jinými slovy, Apple chce, aby se vaše domácnost začala chovat trochu jako osobní asistent, který vás opravdu zná. Pokročilým funkcím má ale odpovídat i vyšší cena. Zdroje Bloombergu totiž mluví o částce kolem 350 dolarů, tedy zhruba kolem devíti tisíc korun bez daně, což je víc než stojí samotný HomePod, a výrazně víc než konkurenční chytrá centra typu Amazon Echo Show. Není tedy divu, že se prý interní týmy snaží cenu ještě srazit, aby produkt neodradil uživatele dřív, než ho stihnou vyzkoušet.
Fotogalerie
Odklad kvůli Siri
Původně měl Home Hub dorazit už v březnu 2025, ale Apple ho nakonec musel odložit kvůli absenci nové generaci hlasové asistentky Siri postavené na Apple Intelligence. Právě ta má totiž na tomto zařízení ukázat svůj plný potenciál. To však ve výsledku znamená, že dokud nebude nová verze Siri venku, nedorazí ani Home Hub. A nejen ten. V návaznosti na něj má dorazit i chytrá bezpečnostní kamera, která s Home Hubem vytvoří ucelený systém, a o rok později dokonce první „stolní robot“. Ten má mít 9“ displej a motorické rameno, které dokáže obrazovku natáčet za uživatelem po stole. Cena zatím není známá, ale dá se čekat, že půjde o prémiový produkt v pravém slova smyslu.
Zajímavé je i to, že tentokrát Apple nevsadí na čínské továrny. Výrobu nových domácích zařízení má zajistit společnost BYD ve Vietnamu, která už pro Apple montuje iPady a AirPody. Snaha Applu snížit svou závislost na Číně tedy evidentně nepolevuje, ba právě naopak.