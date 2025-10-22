Jaké další produkty Apple představí do konce roku? Ve hře je HomePod, Apple TV a další

Apple v průběhu uplynulého týdne aktualizoval své klíčové produkty – MacBook Pro 14″, iPad Pro a Vision Pro – a všechny tři nyní pohání nový čip M5. I když se jedná o zásadní krok vpřed, zdá se, že letošní produktové novinky tím zdaleka nekončí. Podle dosavadních úniků má totiž společnost v rukávu ještě několik zařízení, která by mohla dorazit ještě před koncem roku 2025.
HomePod mini a Apple TV: zásoby se tenčí – chystají se nové produkty?
Zásoby HomePodu mini i Apple TV podle zpráv z několika Apple Storů pomalu docházejí, což bývá tradiční znamení blížící se aktualizace. Obě zařízení přitom hrají zásadní roli v rámci chytré domácnosti Applu, takže jejich modernizace by rozhodně dávala smysl. HomePod mini se má podle dostupných informací dočkat nového čipu S9 (nebo novějšího), který přinese podporu pro vylepšenou verzi Siri postavenou na systému Apple Intelligence. Očekává se také čip Apple N1 s podporou Wi-Fi 7, druhá generace Ultra Widebandu pro přesnější lokalizační funkce, vylepšená kvalita zvuku a údajně i nové barevné varianty, mezi nimiž by mohla být i červená.
Podobný upgrade má čekat i Apple TV, která by podle informací měla přejít na čip A17 Pro. Ten by měl přinést vyšší výkon, energetickou efektivitu a samozřejmě také podporu nové Siri poháněné Apple Intelligence. Stejně jako u HomePodu se očekává integrace čipu Apple N1 s podporou Wi-Fi 7. Spekulace rovněž naznačují, že budoucí generace Apple TV by mohla nabídnout vestavěnou kameru FaceTime, i když není jisté, zda se tato funkce objeví už letos.
AirTag: delší dosah a vylepšené zabezpečení
Kromě chytrých domácích zařízení by se aktualizace měly dočkat také AirTagy. Nová generace má nabídnout až trojnásobný dosah sledování oproti současnému modelu, odolnější reproduktor proti manipulaci a také upozornění na velmi nízký stav baterie. Pokud se tato zlepšení budou skutečně realizovat, AirTag se stane spolehlivějším pomocníkem pro každodenní sledování věcí a zároveň bezpečnějším pro uživatele.
A co příští rok?
Zatímco některé novinky by se mohly objevit možná již v dohledné době, další produkty se zřejmě dočkají uvedení až koncem roku 2025 nebo na začátku roku 2026. Mluví se především o zcela novém MacBooku s čipem A18 Pro či dokonce A19 Pro, který by měl představovat cenově dostupnější variantu a rozšířit tak nabídku Maců s čipy Apple Silicon. Spolu s ním by se měl objevit i vylepšený Studio Display vybavený čipem A19 Pro a technologií mini-LED, jež by měla zajistit vyšší kontrast a věrnější podání barev. A konečně, v přípravě má být i druhá generace Pro Display XDR s integrovanou kamerou Center Stage, díky níž by se z tohoto profesionálního monitoru stal ještě univerzálnější nástroj pro práci i videohovory.