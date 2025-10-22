iPhone Air pod lupou fotografa! Jak obstála jeho jediná kamera

Po testech fotoaparátů iPhone 17 a iPhone 17 Pro se profesionální fotograf Tyler Stalman zaměřil na iPhone Air. A i když má jen jediný zadní fotoaparát, jeho výsledky překvapují.
Během zářijové prezentace Awe Dropping Apple oznámil, že iPhone Air nabídne „čtyři objektivy v jedné kameře“ – 26 mm, 28 mm, 35 mm a 52 mm. Stalman se rozhodl tuto technologii prověřit v praxi a srovnat ji s iPhone 17 Pro. Výsledek? Při běžném focení v režimu 1× je kvalita téměř totožná s Pro modelem. Většina uživatelů si rozdílu vůbec nevšimne. Stalman však upozorňuje na drobnou vadu: texty na okrajích snímku se mohou mírně rozmazat. „Je to zvláštní artefakt, který se objevuje jen výjimečně,“ dodává.
V recenzi se Stalman věnuje i minimální zaostřovací vzdálenosti a absenci makro režimu. Při focení detailů zblízka tak uživatelé poznají limity oproti Pro modelu. Stejně tak může chybět teleobjektiv při portrétním focení nebo snímcích na dálku. Na druhou stranu chválí barvy, dynamický rozsah a video. V běžném používání podle něj iPhone Air nabídne obraz, který je „neuvěřitelně blízko Pro modelům“.
Fotogalerie
Stalman upozorňuje, že iPhone Air nemá podporu ProRAW, Apple Log ani USB 3. Jde o funkce cílené na profesionály, takže běžným uživatelům chybět nebudou. „Ale jako fotograf je to přesně to, co mi nejvíc schází,“ říká. Závěrem hodnotí iPhone Air jako skvělý kompromis mezi kvalitou a cenou. Pro většinu uživatelů nabídne téměř profesionální výsledky – a to s jediným objektivem.