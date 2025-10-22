Zavřít reklamu

Apple dojal svět novou reklamou. Promlouvá v ní nedávno zesnulá Jane Goodall

Jan Vajdák
Apple představil novou reklamu s názvem „Great ideas start on Mac“, která je výjimečná nejen svým poselstvím, ale i hlasem, který ji doprovází. Reklamu totiž namluvila nedávno zesnulá Dr. Jane Goodall, světoznámá britská etoložka, ochránkyně přírody a jedna z nejvýznamnějších vědeckých osobností 20. století. Ve spotu zazní slova: „Každý příběh, který milujete, každý vynález, který vás dojímá, každá myšlenka, kterou byste chtěli mít — všechny začaly jako nic. Jen jako záblesk na obrazovce s prostou otázkou: Co vidíte?“ Apple k videu na YouTube doplnil popisek: „Od průlomových objevů po oceňované filmy. Vše začíná z ničeho. Nekonečné možnosti čekají. Co z nich vytvoříte? Skvělé nápady začínají na Macu.

Podle Tora Myhrena, viceprezidenta marketingové komunikace Applu, má kampaň vzdát hold „nejtěžší a nejzáhadnější části každého velkého nápadu a jeho vzniku“. Apple podle něj oslavuje skutečnost, že mnoho zásadních nápadů světové vědy, umění a technologií vzniklo právě na Macu. Dr. Jane Goodall zemřela začátkem října ve věku 91 let. Její hlas v kampani tak získal hlubší symbolický rozměr. Propojuje tvůrčí sílu lidského ducha s úctou k přírodě, kterou celý život hájila. Lodivod Applu Tim Cook ji poctil slovy: „Jane Goodall byla průkopnická vědkyně a vůdkyně, která nám všem ukázala krásu a zázrak našeho světa. Nikdy nepřestala bojovat za přírodu, lidi a naši planetu. Ať odpočívá v pokoji.“ Reklamu naleznete pod odstavcem.

 

