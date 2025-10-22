Apple chystá překvapení pro Vision Pro! Nový Developer Strap se má ukázat už tento týden

Podle náznaku na oficiálních stránkách Applu by se již tento týden mohla objevit aktualizovaná verze příslušenství Developer Strap určeného pro brýle Vision Pro. Společnost uvádí, že objednávky budou znovu spuštěny ve středu 22. října. Tedy ve stejný den, kdy má být uveden Vision Pro s novým čipem M5. Apple poprvé představil Developer Strap v únoru 2024 při uvedení původního modelu Vision Pro s čipem M2. Toto volitelné příslušenství umožňuje fyzické propojení brýlí Vision Pro s Macy přes USB-C. Vývojáři tak mohou testovat a ladit své aplikace přímo v prostředí zařízení. Produkt je určen výhradně členům programu Apple Developer Program a nelze jej zakoupit běžně v obchodech.
Zatím není jasné, jaké novinky či vylepšení aktualizovaná verze přinese. Neví se ani, zda zůstane zachována původní cena ve výši 299 dolarů. Apple také zatím nepotvrdil, zda bude nový Developer Strap kompatibilní s první verzí Vision Pro. Současná generace tohoto příslušenství je navíc omezena na přenosové rychlosti rozhraní USB 2.0, tedy maximálně 480 Mb/s, přestože by mohla technicky podporovat i rychlejší standard Thunderbolt. Právě tato oblast by mohla být jedním z vylepšení, které Apple u nové verze nabídne. Pokud se spekulace potvrdí, vývojáři by se mohli dočkat efektivnějšího nástroje pro práci s druhou generací Vision Pro už v průběhu příštího týdne.