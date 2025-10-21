Z AirTagu se stal nástroj únosu. Dvojice ozbrojenců sledovala manželský pár až domů

Na Floridě došlo k poměrně nepříjemnému případu, ve kterém hrál důležitou roli AirTag. Konkrétně dvojice ozbrojených zločinců zneužila Apple AirTag k tomu, aby sledovala manželský pár a pokusila se ho unést. Incident ukazuje, že i technologie určené k užitečným účelům mohou být snadno zneužity. Podle deníku New York Post Luis Charles a Odardy Maldonado-Rodriguez připevnili AirTag pod SUV obětí a následovali je až do jejich domu ve městě Odessa. Jakmile pár vystoupil z vozu, útočníci je přepadli a nutili vejít dovnitř. Bezpečnostní kamery zachytily, jak jeden z mužů tasí zbraň a druhý nese ženu, která se bránila. Krátce poté se však spustil domácí alarm, který pachatele vyplašil. Policie oba muže dopadla a obvinila z několika trestných činů, včetně ozbrojeného únosu a nezákonného sledování.
Šerif okresu Hillsborough Chad Chronister uvedl, že být napaden se zbraní ve vlastním domově je noční můrou každé rodiny. Dodal, že díky rychlé práci detektivů jsou pachatelé za mřížemi a komunita se může cítit bezpečněji. Podle vyšetřovatelů pachatelé pravděpodobně umístili AirTag na vozidlo těsně předtím, než pár vyrazil domů, aby se vyhnuli možnému odhalení tohoto zařízení. AirTag totiž po určité době vydává hlasité varovné zvuky a iPhone dokáže uživatele upozornit na přítomnost neznámého zařízení. Apple i Google už dříve zavedly funkce, které uživatelům pomáhají rozpoznat cizí sledovací zařízení. Pokud někdo AirTag nalezne, může jej přiložit k iPhonu a zjistit údaje potřebné pro nahlášení policii.