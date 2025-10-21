Tato oblíbená funkce reproduktorů Sonos dostala podporu iPhonů 17

Sonos vydal aktualizaci své funkce Trueplay, která nyní podporuje celou řadu iPhone 17. Uživatelé tak mohou znovu jemně vyladit své reproduktory pro dokonalý zvuk podle akustiky místnosti. A tentokrát to přišlo neobvykle rychle – necelý měsíc po vydání nových iPhonů.
Sonos Trueplay na více modelech
Trueplay je dostupný například u modelů Sonos Arc Ultra, Era 100 a Era 300 a nabízí dva režimy: rychlé a pokročilé ladění. Zatímco rychlé ladění využívá vestavěné mikrofony reproduktorů, pokročilé měření spoléhá na mikrofon iPhonu, který dokáže přesněji analyzovat odrazy zvuku od stěn a nábytku. Sonos popisuje Trueplay takto: „Funkce měří, jak se zvuk odráží od stěn, nábytku a dalších povrchů, a poté jemně doladí reproduktor tak, aby zněl skvěle bez ohledu na to, kde ho umístíte.“
Tentokrát reagoval Sonos rychle
Fanoušci značky si všimli, že Sonos obvykle přidává podporu pro nové iPhony až s několikaměsíčním zpožděním. Tentokrát však změna přišla výrazně dříve. Na Redditu uživatel holmesersimpson ocenil tým Trueplay slovy: „Díky za to, že jste to zvládli tak rychle. Loni jsem musel čekat skoro do Vánoc, než můj nový iPhone mohl znovu kalibrovat systém.“
Fotogalerie
Podpora pro iPhone 17 zatím nebyla oficiálně uvedena v poznámkách k vydání aplikace, takže se zřejmě funkce teprve postupně zpřístupňuje. Pokud ji tedy ještě ve svém zařízení nevidíte, měla by se v aplikaci Sonos objevit během několika dní.