Akcie Applu letí vzhůru! Mají nejvyšší hodnotu v historii a stále rostou

Vše o Apple
Jan Vajdák
Akcie společnosti Apple dnes zaznamenaly nový historický rekord. Podle údajů z Yahoo Finance dosáhla cena jedné akcie na hodnotu 264,38 dolaru, čímž překonala dosavadní maximum 260,10 dolaru z 26. prosince 2024. Tento milník přichází i přesto, že Apple nadále čelí konkurenci zejména v oblasti generativní umělé inteligence, kde jablečná společnost zaostává. A podle interních informací panují mezi vývojáři obavy o spolehlivost personalizované verze asistenta, která má dorazit s iOS 26.4. Jedním z hlavních motorů růstu akcií je výrazná poptávka po nové řadě iPhone 17, zejména po modelech iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Analytici z Wall Street uvádějí, že prodeje těchto zařízení překonávají očekávání a dosahují lepších výsledků než loňská generace.

Screenshot

Naopak model iPhone Air, který měl být cenově dostupnější alternativou, se mimo čínský trh setkal s vlažnějším zájmem. V Číně sice krátce po uvedení vyprodal zásoby, ale v Evropě a USA prodeje stagnují. Je třeba připomenout, že akcie Applu prošly od vstupu na burzu již pěti děleními, přičemž poslední, v poměru 4 ku 1, proběhlo v roce 2020. Očekává se, že společnost zveřejní své čtvrtletní výsledky 30. října, které by mohly potvrdit pokračující trend růstu.

