JBL WEEK: TOP 5 JBL produktů, které naleznete ve slevě pouze do konce týdne

Komerční sdělení: JBL si pro vás připravilo týden plný neodolatelných slev na jejich nejnovější a nejoblíbenější modely! Limitovaná akce, JBL WEEK přináší jedinečnou příležitost získat oblíbené Bluetooth reproduktory, PartyBoxy nebo sluchátka se slevou. Od kompaktních novinek, jakými jsou Flip 7 a Charge 6, až po masivní PartyBox 520. Připravili jsme si pro vás TOP 5 produktů, které během následujících 7 dní seženete za bezkonkurenční ceny. Akce končí 26. 10. 2025.
TOP 1: JBL Flip 7 ve slevě 15 %
Letošní žhavou novinkou a výhercem prestižní ceny EISA za nejlepší Bluetooth reproduktor 2025/2026, JBL Flip 7, nabízí výkonný a čistý zvuk s výraznými basy, avšak v kompaktním přenosném těle, jehož součástí je odnímatelné poutko nebo karabina. S certifikací voděodolnosti a prachotěsnosti IP68, se nemusíte bát vody, písku a dokonce ani pádu z 1 metru na tvrdý povrch. S výdrží baterie až 14 hodin a dalšími 2 hodinami, díky PlayTime Boost, je tento funkcemi nabitý reproduktor ideální pro celodenní dobrodružství.. Akční cena je platná do 26. 10. 2025.
TOP 2: JBL Live 770NC ve slevě 15 %
Sluchátka přes hlavu, JBL Live 770NC přinášejí ikonický JBL Signature Sound s prostorovým zvukem Spatial Sound. V aplikaci JBL Headphones si díky True Adaptive Noise Cancellingu a režimu Smart Ambient vy sami nastavíte, jak moc chcete své okolí vnímat. Sluchátka vydrží až 65 hodin přehrávání a s funkcí rychlého nabíjení získáte za 5 minut další 4 hodiny poslechu. Bluetooth 5.3 s multipoint připojením umožňuje současné používání více zařízení a komfortní textilní hlavový most s pohodlnými náušníky dělají z Live 770NC ideální sluchátka pro každodenní používání. Akční cena je platná do 26. 10. 2025.
TOP 3: JBL PartyBox 520 ve slevě 10 %
Další novinkou letošního roku je párty reproduktor, JBL PartyBox 520, vybaven vyměnitelnou baterií, JBL Battery 600. Technologie AI Sound Boost automaticky přizpůsobuje zvuk a světelnou show podle hudby, přičemž režim Auracast umožňuje synchronizaci více reproduktorů pro ještě větší zážitek. S odolností IPX4 je PartyBox 520 připraven na jakékoli podmínky. Jeho jednoduchou přenosnost zajišťuje teleskopická tyč, kolečka a nově i vyměnitelná baterie s výdrží 15 hodin, díky které si tento mohutnější párty reproduktor můžete vzít kdekoli.. Akční cena je platná do 26. 10. 2025.
TOP 4: JBL Live Beam 3 ve slevě 20 %
Hledáte prémiová špuntová sluchátka? JBL Live Beam 3 jsou vybaveny Smart Charging Case™ s dotykovým displejem, se kterým můžete ovládat všechny funkce, aniž byste museli sahat po telefonu. True Adaptive Noise Cancelling se automaticky přizpůsobuje okolnímu hluku, šestice mikrofonů zaručují jasné hovory i v nepříznivých podmínkách a s kombinovanou výdrží baterie až 48 hodin máte zaručen poslech během celého týdne. Sluchátka jsou odolná vůči vodě a prachu s certifikací IP55, mají vícebodové připojení a nabízejí velmi kvalitní zvuk s Hi-Res audio podporou. Akční cena je platná do 26. 10. 2025.
TOP 5: JBL Bar 1300 ve slevě 15 %
Prémiový 11.1.4-kanálový soundbar, JBL Bar 1300 přináší skutečný 3D zvuk díky technologiím Dolby Atmos, DTS:X a MultiBeam. Díky odnímatelným zadním reproduktorům zažijete 3D prostorový zvuk opravdu všude kolem vás a o akční scény se postará výkonný 10″ subwoofer, který zaručí vždy hluboké a přesné basy. O jasné dialogy se stará funkce PureVoice a celkový výstupní výkon je 1170 W. Odnímatelné reproduktory můžete navíc používat i jako samostatné Bluetooth reproduktory.. Akční cena je platná do 26. 10. 2025.
