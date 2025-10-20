iPhone 17 se sice představil teprve nedávno, Apple však už chystá výrobu iPhonu 18!

Už více než rok před plánovaným zahájením výroby iPhonu 18 se naplno rozjíždějí přípravy v dodavatelském řetězci. Podle jihokorejského deníku The Elec rozšiřuje společnost Samsung Electronics výrobu obrazových snímačů, což vede jejího klíčového partnera Doosan Tesna k rekordní investici přes 120 milionů dolarů do nového testovacího vybavení.
Samsung se vrací
Doosan Tesna, jihokorejská firma specializující se na testování polovodičů po výrobě, oznámila, že investuje 123 milionů dolarů do zařízení od společností Advantest, Semes (dceřiná firma Samsungu) a Japan Interaction. Investice, která odpovídá téměř 22 % celkových aktiv společnosti, má být dokončena mezi rokem 2026 a březnem 2027.
Podle dostupných informací je tato investice přímo spojena s novou výrobní linkou obrazových snímačů Samsungu v texaském Austinu. Právě tato továrna by měla dodávat senzory pro iPhone 18 v roce 2027. Jde o první návrat Samsungu do kamerového dodavatelského řetězce Applu po téměř deseti letech – a potenciálně významný zlom ve vztahu s firmou Sony, která dodávala téměř všechny snímače pro iPhony dosud.
iPhone 18 jako hit?
Apple údajně začal hledat alternativního dodavatele po zpožděních Sony v letech 2023–2024. Zapojení Samsungu tak může znamenat posílení americké výroby i diverzifikaci mimo japonské partnery. Samsung i Apple by díky tomu mohli snížit logistická rizika a zajistit vyšší stabilitu dodávek. Doosan Tesna se zároveň rozhodla částečně opustit vybavení americké firmy Teradyne a přejít na systémy Advantest, které se běžně používají pro testování výkonných čipů, GPU a AI procesorů. To naznačuje, že nové snímače pro Apple budou technologicky náročnější a vyžadují přesnější kontrolu kvality.
Fotogalerie
Investice představující více než pětinu aktiv společnosti potvrzuje, že přípravy na výrobu iPhonu 18 už nyní zásadně mění strukturu globálního polovodičového průmyslu – a to více než rok před samotným spuštěním produkce.