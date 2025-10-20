iOS 26 rozbil notifikace! Jablíčkáři si stěžují, že jim na iPhone nechodí

Každý nově vydaný operační systém z dílny Applu doprovází pomyslné porodní bolesti, které se kalifornský gigant snaží vychytat v prvních týdnech či měsících od vydání. Jinak tomu samozřejmě není ani v případě iOS 26, který trápily po vydání například výpadky WiFi a Bluetooth, artefakty v aplikaci Fotoaparát a tak podobně. Nyní se k těmto problémům přidávají i zvláštně fungující notifikace, na které si začínají jablíčkáři stěžovat v čím dál tím větší míře.
Projev této chyby je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Uživatelé si stěžují na to, že jim notifikace z aplikací nechodí buď vůbec, nebo jen v některých případech, kdy například notifikace ze Zpráv přichází, ale z YouTube už nikoliv. Poměrně zajímavé je pak to, že problém nelze vyřešit ani tím, že je aplikace smazána a znovu nainstalována, potažmo když se z ní uživatel odhlásí a opětovně se do ní přihlásí. Samozřejmostí je pak to, že v nastavení telefonu je vše povoleno přesně tak, jak má být. Zdá se tedy, že se jedná skutečně o softwarovou chybu, kterou bude muset Apple vyřešit skrze aktualizaci.
Určitým pozitivem nicméně zůstává, že ač si na chybu stěžuje čím dál tím víc uživatelů, stále o ní nelze v žádném případě hovořit jakožto o rozsáhlém problému, který by nějak zásadně uživatelský komfort ovlivňoval. I tak si ale samozřejmě zaslouží opravit, protože když je člověk na příjem notifikací zvyklý, podobné peripetie ho dokáží pořádně naštvat. Ostatně, své o tom víme i my v redakci. Po instalaci nových OS jsme totiž ve velkém řešili to, že nám notifikace nechodili pro změnu na Apple Watch, čímž se tak hodinky staly do jisté míry k ničemu. Naštěstí ale vše vyřešil restart.