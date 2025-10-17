Zprávy v iOS 26 obsahují nepříjemnou chybu! Apple radí, jak jí dočasně vyřešit

Apple dnes aktualizoval svůj návod pro řešení problémů s iMessage a přidal novou situaci, která se může objevit v systému iOS 26. Podle společnosti může dojít k chybě, pokud uživatel při prvním nastavení nového iPhonu neaktivuje iMessage nebo eSIM. To může vést k tomu, že iMessage vůbec nezačne fungovat.
Apple vysvětluje, že iMessage se neaktivuje automaticky, pokud eSIM nastavíte až později v aplikaci Nastavení, tedy po úvodním nastavení iPhonu. V takovém případě je nutné aktivaci provést ručně.
Postup opravy je jednoduchý:
- Otevřete aplikaci Nastavení na iPhonu.
- Přejděte do sekce Aplikace a zvolte Zprávy.
- Vypněte iMessage a poté jej znovu zapněte.
Tímto krokem se iMessage znovu inicializuje a začne fungovat podle očekávání. Apple upozorňuje, že pokud není služba správně aktivována, mohou se objevit chyby jako „Nedoručeno“, zprávy se mohou odesílat jako SMS nebo RCS v zelených bublinách, nebo se mohou doručovat z e-mailové adresy místo telefonního čísla.
Tato změna v chování iMessage je novinkou v iOS 26 a Apple doporučuje uživatelům po aktivaci eSIM provést tento ruční krok, aby předešli problémům s doručováním zpráv.