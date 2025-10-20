iOS 26.0.2 je za dveřmi

Apple chystá další minoritní aktualizaci pro iOS 26. Konkrétně je řeč o iOS 26.0.2, který už podle všeho vývojáři Applu intenzivně testují a jak vyplývá z interních logů serveru MacRumors, jenž bývá spolehlivým zdrojem podobných informací, update by měl dorazit velmi brzy – pravděpodobně pak během tohoto týdne. Nová verze systému nicméně nepřinese žádné zásadní novinky, ale zaměří se hlavně na opravy chyb a bezpečnostní záplaty. I když zatím není známo, jaké konkrétní problémy má Apple v plánu vyřešit, zkušenosti z předchozích verzí napovídají, že půjde o drobnosti, které dokážou zlepšit celkovou stabilitu systému.
Posledním upgradem iOS 26 je v současnosti nedávno vydaný iOS 26.0.1, který opravoval hned několik nepříjemností, především u nejnovějších iPhonů 17, iPhonů Air a iPhonů 17 Pro. Jejich majitelé měli tehdy problémy například se samovolným odpojováním Wi-Fi a Bluetooth, dále je trápily problémy s připojením k mobilní síti nebo neobvyklé artefakty na fotografiích pořízených za určitých světelných podmínek. Opravy se dočkaly také chyby s prázdnými ikonami aplikací po změně barevného odstínu systému a problém, kdy se VoiceOver mohl po aktualizaci samovolně vypnout.
Apple zároveň v rámci iOS 26.0.1 zalepil i jednu bezpečnostní chybu, takže se dá očekávat, že i nadcházející verze bude obsahovat podobná vylepšení. Přesný termín vydání sice zatím potvrzený není, ale vzhledem k tomu, že se verze už objevuje v interních testech, by se měla k uživatelům dostat během několika dnů. Jinými slovy, pokud vás v posledních týdnech trápily na iPhonu s iOS 26 chyby i po vydání iOS 26.0.1, právě iOS 26.0.2 by vám mohl tyto problémy konečně vyřešit.