Recenze Apple TechWoven krytu: Není to kůže, přesto jej ale budete milovat

Nová generace iPhonů dnes slaví přesně měsíc od uvedení na trh a spolu s ní slaví toto malé výročí i zbrusu nový typ krytů Apple TechWoven. Ten vznikl coby náhrada za zpackané FineWoven kryty prodávané spolu s iPhony 15 Pro, kterými se Apple pokusil nahradit v minulosti oblíbenou kůži. Kvůli jejich mizerné výdrži však poměrně rychle rozhodl o tom, že se o dobrou cestu nejedná a poté, co jsme si tak loni užili rok bez prémiové verze originálního Apple krytu, přišla letos novinka v podobě TechWoven. Tu testují od prvního dne prodejů (samozřejmě s určitými mezerami kvůli testování dalších krytů) a proto věřím, že už s ní mám odžito dost na to, abych jí mohl alespoň v krátkosti zhodnotit v následujících řádcích.
Apple se u TechWoven krytů chlubí zejména tím, že jsou vyrobeny ze speciální technické tkaniny ze 100% recyklovaného polyesteru. Tkaním vícebarevných vláken na žakárovém stavu vzniká prostorová textura s bohatou barevností. Boční hrany krytu jsou pokryté jemným termoplastickým polyuretanem, aby se iPhone líp držel. Tlačítka z anodizovaného hliníku pak poskytují přesnou odezvu při ovládání bočních tlačítek a samozřejmostí je zde i integrovaný MagSafe spolu s otvory na poutka v dolních rozích krytu. Specifikace novinky jsou tedy poměrně zajímavé a dokáží oslovit nejen fanoušky ekologie. Jaký je ale kryt v praxi?
Musím říci, že za mě osobně velmi příjemný a to hned z několika důvodu. Jednak mi přijde, že nemá díky relativně hrubé struktuře tendenci klouzat v ruce (byť samozřejmě ve srovnání se silikonovými kryty je tendence klouzání větší) a celkově se drží opravdu příjemně. Jednak je oproti FineWoven nesrovnatelně odolnější proti poškrábání, což říkám jako člověk, který FineWoven na iPhonu rok měl. Co je za mě ale asi to nejzásadnější, po měsíci používání vypadá stále jako nový. Ani při bližším zkoumání na něm zatím nevidím jakékoliv náznaky lesklých, ošoupaných hran či cokoliv podobného.
Tento kryt je navíc velmi dobrý i na údržbu. Je totiž vcelku voděodolný, takže se do něj drobné kapky hned tak nevsáknou, ale co je daleko důležitější, když už se vám nějaká ta nehoda povede, zpravidla stačí jen navlhčený hadřík, maximálně pak trochu Jaru a vše je vyčištěno. Mě se například nedávno povedl docela fatální přešlap ve formě kari. Pokud alespoň trochu vaříte, určitě víte, jak špatně se kari de facto z čehokoliv dostává a třeba z vařečky, prkénka nebo utěrky se vymývá velmi dlouho. O to víc mě překvapilo, že z krytu jsem pár kapek kombinace kari s olejem dostal velmi rychle jen pomocí vody, Jaru a hadříku. V tomto směru je tedy za mě Apple evidentně z odolnosti FineWoven poučen a TechWoven to skvěle dokazuje. Protože na FineWoven se leckdy stačilo jen škaredě podívat a byl špinavý.
Jen pochvaly si však Apple za tento kryt nezaslouží, byť dopředu říkám, že to, co v následujících řádcích zazní, je docela subjektivní a ne každý s tím bude souhlasit. Na mysli přitom nemám design jako takový, protože jeho hodnocení je samozřejmě na vkusu každého, ale spíš na to, jak nesourodě působí záda v kombinaci s rámečkem. U Apple příslušenství se mi vždy líbilo, jak sourodě působilo a to včetně výše vzpomínaného FineWoven krytu. Už u něj sice kalifornský gigant použil na hrany trochu jiný materiál než na záda, nicméně struktorou se tehdy jednalo víceméně o totéž. To ale u TechWoven neplatí. Zatímco jeho záda jsou hrubá, hrany dost jemné a ani barevně se nejedná o 100% sladěný obal. Zda je to záměr či „jen“ výrobní omezení se samozřejmě nedozvím, ale tak nějak mi to k Applu nesedí.
Ono obecně celý design krytu mi k Applu upřímně řečeno tak úplně nesedí. Protože zatímco kůže či FineWoven měly být luxusními, high-endovými kousky, které člověka zaujmou. TechWoven na mě působí spíš jako „horal“, který vyrobil třeba Peak Design nebo typově podobná společnost. Právě Peak Design kryty jsem v minulosti používal docela dost a když mi TechWoven dorazil poprvé do ruky, měl jsem z něj dost podobný pocit. Jinými slovy, je to za mě spíš outdoorový kousek, kterého si s sebou k obleku na jednání člověk úplně nevezme, což o kožených či FineWoven krytech neplatilo.
Že mi však kryt designově nesedí k Applu neznamená, že mě nebaví, protože tomu je přesně naopak. Vzhled je prostě „jen“ poměrně radikálně jiný, stejně jako je jiný iPhone 17 Pro oproti předešlým generacím. A přesně o tohle dost možná Applu šlo – tedy vytvořit kryt, který bude oproti minulosti jiný a touto svou odlišností podtrhne odlišnost telefonu, který chrání. Pokud tuto hru Applu přijmete za svou, dostanete od něj kryt, který je svými vlastnostmi opravdu velmi dobrý. Telefon vám ochrání precizně ze všech stran, odolá nečistotám i odřeninám, v ruce se drží opravdu pěkně a zároveň dokáže vzbudit pozornost prostě jen tím, že je zatím neokoukaný. Oproti FineWoven se tedy za mě osobně jedná o zásadní krok kupředu. Pocit, jaký jsem míval z kůže, se ale stále nedostavil.