TechWoven vs. FineWoven: Podívejte se, jaký je mezi „luxusními“ Apple kryty rozdíl

Zatímco ještě před pár lety byly za high-endové nebo chcete-li „luxusní“ Apple kryty považovány ty z pravé kůže, kvůli ekologii je kalifornský gigant stáhl s příchodem iPhonů 15 (Pro) ze své nabídky ve snaze nahradit je něčím stále líbivým, ale ekologičtějším. Prvním pokusem byly kryty FineWoven, které jsou vyrobené z recyklovaných polyesterových vláken, jenž jsou propletené do jemné tkaniny s miniaturní strukturou. Tento materiál je však sice velmi příjemný na dotek, z hlediska odolnosti se však Applu příliš nepovedl.
Majitelé FineWoven krytů si totiž začali velmi rychle po jejich uvedení na trh stěžovat na to, že se velmi rychle poškrábou, zůstává na nich obtisklé MagSafe kolečko či na nich zůstávají skvrny. Mě osobně sice FineWoven kryt vydržel bez jakékoliv zásadní újmy celý rok, nicméně je pravda, že se při běžném nošení docela špinil a bylo tedy třeba jej jednou za čas pod tekoucí vodou vydrhnout kartáčkem s jarem. Apple nicméně na základě zpětné vazby od uživatelů usoudil, že se o dobrý krok nejednalo a ve verzi pro iPhone 16 Pro už FineWoven kryty nepředstavil, čímž ze své nabídky vyřadil „luxusní“ verzi krytu.
Fotogalerie
Letos se však rozhodl zabojovat o nápravu reputace a coby nástupce kůže a později FineWoven materiálu odhalil TechWoven kryty. Ty jsou vyrobeny ze speciální technické tkaniny ze 100% recyklovaného polyesteru s tím, že si za ně Apple účtuje 1790 Kč. Struktura tkaniny tvořené TechWoven vlákny je podstatně hrubší než tomu bylo u FineWoven, nicméně stále je na dotyk velmi příjemná a po více než týdnu testování musím říci, že se ani jakkoliv nešpiní, je voděodolná a velmi dobře se i drží. Pravdou sice je, že TechWoven jako takový asi nepůsobí až tak prémiovým dojmem jako FineWoven či kůže, nicméně praktičnost tohoto materiálu se zatím zdá být velmi dobrá. Na to, jak moc se TechWoven a FineWoven kryty od sebe liší, se můžete podívat ve fotogalerii v tomto článku. Na recenzi je totiž ještě hodně brzy.
Mě přijde, že se špiní taky, viz ta 3. fotka a spodní jinak barevná část. Zlatá kůže (stejně se ta kráva porazí kvůli masu).