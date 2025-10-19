Exkluzivně pro vás: Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air je s tímto kódem o 20 % levnější!

Komerční sdělení: Chcete perfektně sledovat své zdraví a zároveň optimalizovat výkon? Máme pro vás tip na gadget, který vám to umožní! Ultrahuman Ring Air je chytrý prsten, který vám umožní sledovat klíčové ukazatele zdraví, jako je kvalita spánku, stres, regenerace a fyzická aktivita – to vše elegantně a diskrétně. Právě tento prsten přitom začala nedávno prodávat Mobil Pohotovost, takže pokud vás láká, už víte, kde si jej pořídit. A co víc, máme pro vás exkluzivní slevový kód, díky kterému získáte tento prsten s 20% slevou a to ve všech barvách a velikostech. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte uhlsa20 a sleva 20 % je vaše.
Tento inovativní prsten využívá pokročilou technologii k nepřetržitému monitorování vašeho těla. Získáte detailní data o vaší srdeční frekvenci, variabilitě srdečního tepu (HRV) a dalších metrikách, které vám pomohou zlepšit váš životní styl a výkonnost. Díky minimalistickému designu a nízké hmotnosti je jeho nošení pohodlné 24/7. Navíc je odolný proti vodě, takže vás nezastaví ani při sportu nebo sprchování.
Pokud vás tedy Ultrahuman Ring Air láká, navštivte Mobil Pohotovost a objevte, jak vám Ultrahuman Ring Air může pomoci žít zdravější a efektivnější život. Zdraví začíná u vás – udělejte první krok ještě dnes! Běžná cena tohoto prstenu je 9490 Kč, nicméně díky slevovému kódu jej seženete se slevou 20 %, tedy jen za 7592 Kč, což se určitě vyplatí. A pozor, slevu 20 % lze uplatnit i na Sizing Kit pro určen správné velikosti vašeho prstenu. Tu si nicméně můžete ověřit na kterékoliv prodejně Mobil Pohotovosti, jelikož na každé je Sizing Kit k dispozici.