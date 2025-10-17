Tato nedávno vydaná Apple aplikace dostává s novou aktualizací další vylepšení

Aplikace Apple Pozvánky se po nedávné aktualizace dočkala dalších novinek. Minulý měsíc vydala společnost Apple verzi 1.5 této aplikace, kdy si svou premiéru odehrála podpora designu Liquid Glass. Nejnovější aktualizace pro změnu přichází s jemně laděnou, ale atmosférickou novinkou – svátečními pozadími pro události, která dokonale podtrhnou náladu nadcházející zimní sezóny.
Nativní aplikace Apple Pozvánky, která byla uvedena letos v únoru, se rychle stala elegantní alternativou k platformám, jako je Partiful nebo Paperless Post. Uživatelé si ji oblíbili především díky přehlednému rozhraní, propojení s ekosystémem Apple a minimalistickému designu, který je pro značku typický. Od svého uvedení aplikace získala mimo jiné:
- widgety na plochu, které zobrazují nadcházející události
- možnost přidávat odkazy do pozvánek
- synchronizaci s Kalendářem
- přehrávání videí u sdílených alb událostí.
Nejnovější aktualizace, kterou Apple zveřejnil v polovině října, přidává dále sváteční pozadí pro události, což je ideální pro vánoční večírky, silvestrovské oslavy nebo zimní posezení s přáteli. Každé z pozadí je navrženo v duchu designového jazyka Liquid Glass a působí decentně, elegantně a přitom hravě. Dále aktualizace přináší opravy chyb a vylepšení výkonu, díky nimž by aplikace měla běžet plynuleji při tvorbě i sdílení pozvánek.
Fotogalerie
Aplikace Apple Pozvánky je určena všem, kdo chtějí pořádat události jednoduše, stylově a bez nutnosti používat služby třetích stran. K odesílání pozvánek je potřeba předplatné iCloud+, které už mnoho uživatelů využívá například pro rozšířené úložiště nebo soukromé přeposílání e-mailů.