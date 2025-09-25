Tato užitečná Apple aplikace dostala na iPhonech dvě nové funkce i vzhled

Aplikace Apple Invites, která byla představena začátkem letošního roku, se dočkala své největší aktualizace od vydání. Verze 1.5 přináší nejen podporu kalendářové synchronizace, ale také design Liquid Glass a možnost přehrávat videa v sdílených albech.
Aplikace Pozvánky Apple se od svého představení zažila mezi uživateli jako jednoduchý, ale účinný nástroj pro plánování akcí a rozesílání pozvánek. Zatímco základní funkce jsou dostupné všem uživatelům, plné možnosti aplikace odemyká předplatné iCloud+. Od té doby Apple postupně přidával drobná vylepšení – například widget na domovskou obrazovku nebo podporu dlaždic s odkazy. Verze 1.5 představuje dosud největší posun kupředu.
Synchronizace s kalendářem
Jednou z nejdůležitějších novinek je automatická synchronizace s Apple Kalendářem. Jakmile funkci zapnete, všechny vaše pozvánky se přehledně propíší do vybraného kalendáře. Díky tomu už nehrozí, že by vám nějaká akce unikla, protože vše najdete na jednom místě, ať už plánujete pracovní schůzku, rodinnou oslavu nebo setkání s přáteli.
Liquid Glass a nový vzhled
Další zásadní novinkou je vizuální update v duchu Liquid Glass, který je úzce propojen s designovým jazykem iOS 26. Prostředí aplikace tak působí dynamičtěji a příjemněji na pohled. Nejde přitom jen o drobné grafické detaily – Apple šel tak daleko, že představil i zcela nový ikonku aplikace, vytvořenou právě v Liquid Glass stylu. Na domovské obrazovce tak působí elegantně a okamžitě upoutá pozornost.
Fotogalerie
Přehrávání videí v Pozvánkách
Třetí velkou změnou je možnost přehrávat videa přímo v rámci Sdílených alb. Pokud tedy hostitel přidá k události videopozvánku nebo záznam z minulé akce, nemusíte aplikaci opouštět a vše si přehrajete přímo v Apple Invites. To posouvá aplikaci dál od pouhého plánovače a dělá z ní komplexní hub pro vše, co s událostmi souvisí.