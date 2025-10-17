Další rána pro Apple! Šéf AI vyhledávání odchází k Metě

Apple přichází o další důležitou postavu v oblasti umělé inteligence. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž společnost opustil Ke Yang, který měl donedávna na starost vedení projektu zaměřeného na AI-poháněné webové vyhledávání. Yang se rozhodl přejít k Metě. Ta totiž v posledních měsících intenzivně posiluje svůj tým v oblasti umělé inteligence, přičemž nejeden zaměstnanec Applu do ní přešel.
Yang přitom stihl v Applu strávit jen krátké období v nové roli šéfa skupiny Answers, Knowledge, and Information (AKI), která stojí za vývojem technologií určených k tomu, aby se Siri více přiblížila ChatGPT. Cílem tohoto interně velmi důležitého projektu je přidat do Siri schopnost získávat čerstvé informace z internetu a lépe chápat kontext složitějších dotazů. Právě AKI má být klíčovou součástí plánované velké aktualizace Siri, jejíž vydání je podle Gurmana naplánováno na březen 2026.
Zajímavé je, že Yang povýšil do čela týmu AKI teprve před pár týdny a to poté, co z Applu odešel Robby Walker, dlouholetý manažer a předchozí šéf celé skupiny. Yang předtím vedl část AKI zaměřenou čistě na vyhledávání a po Walkerově odchodu převzal zodpovědnost za celý projekt, přičemž přímo zodpovídal Johnu Giannandreovi, senior viceprezidentovi Applu pro strojové učení a AI strategii. Po Yangově odchodu bude nyní tým AKI podřízen Benoitu Dupinovi, jednomu z Giannandreových zástupců zodpovědných za infrastrukturu strojového učení.
Fotogalerie
Podle Gurmana má právě AKI představovat jednu z hlavních cest, jak se Apple snaží dohnat konkurenci v čele s OpenAI, Perplexity a Google. Ta je totiž ve vyhledávání poháněném AI a konverzačních rozhraních v současnosti mnohem dál než mnohem rychleji. Takzvaná funkce Answers má podle dostupných informací tvořit novou vrstvu Siri, jež bude umět syntetizovat odpovědi z aktuálních dat na internetu a tím uživatelům nabídnout přesnější a kontextovější informace.
Yangův odchod je navíc dalším z řady úniků talentů z Applovy AI divize. Jen letos mělo podle Bloombergu odejít více než deset seniorních výzkumníků a inženýrů, především z týmu Foundation Models, který vyvíjí jádrové generativní modely Applu. Tento tým vedl Ruoming Pang, jenž rovněž zamířil do Mety, konkrétně do nové výzkumné divize Superintelligence Labs.
V součtu to pro Apple rozhodně není dobrá zpráva. Firma sice letos představila vlastní platformu Apple Intelligence, ale čím dál zřetelněji se ukazuje, že boj o špičkové AI experty je tvrdší než kdy dřív a zatím se zdá, že Meta má v tomto souboji navrch.