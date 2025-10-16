Steve Jobs bude mít vlastní pamětní minci

Zakladatel Applu Steve Jobs se v roce 2026 dočká pocty, která se uděluje jen těm nejvýznamnějším osobnostem amerických dějin. United States Mint, oficiální americká mincovna, začne razit novou pamětní minci v hodnotě 1 dolaru, na které bude právě Jobs zobrazen – jako symbol kalifornské inovace a odvahy měnit svět.
Na minci bude zachycen mladý Steve Jobs – v ikonickém roláku, džínách a teniskách, tedy v podobě, kterou si většina z nás spojuje s jeho vizí a osobností. Design zobrazuje Jobse sedícího před typickou krajinou severní Kalifornie s kopci porostlými duby. Podle popisu na webu U.S. Mint má tato scéna vyjadřovat okamžik přemýšlení a inspirace – moment, kdy se zrodila myšlenka, že technologie mohou být stejně přirozené a intuitivní jako příroda sama.
Na minci budou nápisy „UNITED STATES OF AMERICA", „CALIFORNIA", „STEVE JOBS" a slavné motto „MAKE SOMETHING WONDERFUL".
Pamětní mince se dostane do prodeje v roce 2026 prostřednictvím oficiálních stránek U.S. Mint. Cena jednotlivé mince bude 13,25 dolaru, sada čtyř mincí – včetně tří dalších osobností a inovací – vyjde na 27,50 dolaru. Sběratelé budou moci zakoupit i role po 25 kusech nebo dokonce pytle po stovce kusů. Stejně jako v případě ostatních kousků z edice American Innovation Coin Series nepůjde o oběživo, ale o sběratelskou sérii určenou k uchování a vystavení.
Mince se Stevem Jobsem je součástí víceleté série American Innovation, která byla zahájena v roce 2018. Každý americký stát může navrhnout osobnost, objev či vynález, který významně přispěl k pokroku a tvořivosti. Za stát Kalifornie letos doporučil Jobse guvernér Gavin Newsom, který jeho přínos shrnul slovy, že Jobs ztělesňuje kalifornského ducha – odvahu zkoušet nové věci a posouvat hranice možného.