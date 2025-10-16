Zavřít reklamu

Nové iPady Pro M5 s různými úložišti se od sebe liší nejen RAM, ale i čipy!

Vše o Apple
Jan Vajdák
Apple dnes oficiálně spustil předobjednávky nového iPadu Pro s čipem M5, který se začne prodávat ve středu 22. října. Stejně jako u loňského modelu s M4 se však i tentokrát jednotlivé verze liší nejen kapacitou úložiště, ale také výkonem a velikostí operační paměti. U loňského iPadu Pro s M4 Apple později odhalil, že verze s vyšší kapacitou úložiště mají také více paměti RAM. Letos se k tomuto kroku postavil transparentněji a už nyní zveřejnil přesné specifikace všech variant. Na oficiálním webu Apple jsou uvedeny tyto konfigurace:

  • 256 GB úložiště: 12 GB paměti, čip M5 s 9jádrovým CPU a 10jádrovým GPU
  • 512 GB úložiště: 12 GB paměti, čip M5 s 9jádrovým CPU a 10jádrovým GPU
  • 1 TB úložiště: 16 GB paměti, čip M5 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU
  • 2 TB úložiště: 16 GB paměti, čip M5 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU
Vyšší modely s 1 TB a 2 TB nabízejí nejen více paměti, ale i výkonnější procesor. Nižší verze se musí spokojit s 9jádrovým CPU. Stejně jako v loňském roce, nano-texturovaný displej, který snižuje odlesky a zlepšuje čitelnost, je dostupný pouze u modelů s kapacitou 1 TB a více. Nový iPad Pro M5 tak nabízí nejen vyšší výkon a efektivnější architekturu, ale také větší transparentnost při výběru, což bylo v minulosti kritizováno. Zvažujete upgrade?

