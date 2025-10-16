Messenger na Macu končí!

Pokud patříte stejně jako já mezi uživatele oficiální aplikace Messenger pro Mac, následující řádky vás zcela určitě nepotěší. Meta má totiž v plánu tuto užitečnou aplikaci již brzy zaříznout a to bez náhrady. Veškerou komunikaci tak bude nutné provádět buď přes webovou verzi Messengeru, nebo se budeme muset stejně jako tomu bylo před jeho vydáním na macOS spokojit s alternativními aplikacemi, na které bude možné Messenger napojit.
Fotogalerie
Přijde mi to jako včera, když jsem s radostí psal článek, že do Česka konečně dorazila aplikace Messenger pro macOS. Když jsem jej však dnes v našem archívu hledal, s hrůzou jsem zjistil, že od této chvíle uplynulo již více než pět let. Bohužel, Meta se nikdy příliš macOS verzi Messengeru nevěnovala, aktualizovala jej dost sporadicky a tak nějak vše nepřímo nasvědčovalo tomu, že pro ní nemá její udržování do budoucna smysl. A to je nyní realitou. V Messengeru na macOS totiž začíná vyskakovat informační okno o tom, že aplikace končí, byť datum zatím nevíme. To není uvedeno ani na webových stránkách podpory Messengeru. Dočítáme se zde však to, že ukončování již probíhá, přičemž aplikaci bude možné používat ještě 60 dní. Poté přestane být funkční a Messenger bude tak třeba začít využívat jinak.