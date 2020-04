Messenger pro macOS je nově dostupný i v Česku

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že Facebook vydal pro macOS vlastní aplikaci Messenger, která má jablíčkářům umožnit snadnou komunikaci se svým okolím bez nutnosti otevírat webovou verzi Messengeru, potažmo se spoléhat na konkurenční aplikace. Software byl sice zprvu dostupný jen ve Francii a několika dalších státech, před malou chvílí se však objevil i na tuzemském Mac App Store a my si jej tak můžeme konečně stáhnout a vyzkoušet.

Samotný Facebook popisuje aplikaci jako software stvořený pro velké displeje a osobní kontakt s tím, že její stažení a přihlášení se poskytne uživatelům psaní bezplatných zpráv a kvalitních hlasových hovorů a videohovorů. Aplikace si z úložiště Macu ukrojí v případě MacBooku Air 106,2 MB, což je poměrně příjemná velikost. Po jejím prvotním spuštěním jste vyzváni buď k přihlášení se přes Facebook, nebo k přihlášení se pomocí telefonu nebo e-mailu. Díky tomu si tak macOS verzi Messengeru užijí i ti, kteří facebookovými účty nedisponují a využívají skutečně jen tento komunikátor. Jakmile zvolíte přihlášení přes Facebook, v internetovém prohlížeči se vám otevře speciální stránka Messengeru, na které stačí už jen své přihlášení do aplikace potvrdit. V případě přihlašování přes telefon či email pak standardně vyplníte své údaje a je hotovo.

Vizuální podoba macOS Messengeru se Facebooku skutečně povedla. Jsou v ní vidět prvky jak iOS a iPadOS verze, tak i klasické prvky macOS aplikací, přičemž vše je skloubeno do sebe tak, aby to fungovalo co možná nejlépe. Co se týče plynulosti aplikace a potažmo jejích funkcí, za dobu testování, která trvala zatím jen několik málo minut, jsem nenarazil na nic, co by fungovalo špatně nebo minimálně nestandardně. Naopak musím říci, že oficiální Messenger běží na Macu daleko lépe než klienti pro Messenger, které jsme používal dříve. Novinka tedy rozhodně stojí za vyzkoušení.