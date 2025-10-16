Ikonické reproduktory Marshall nyní seženete díky tomuto kódu za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: Hudba, která má styl, sílu i charakter. Marshall už desítky let dokazuje, že zvuk může mít duši – a nyní ji můžete přenést i do každého kouta svého dne. Ať už hledáte ikonický kousek pro domácí poslech, společníka na cesty nebo parťáka, který rozjede party kdekoliv, trojice Marshall Acton III, Emberton II a Middleton pokrývá všechny potřeby milovníků kvalitního zvuku. Každý z nich v sobě spojuje to, co dělá Marshall tím, čím je – nekompromisní audio výkon, bezchybný design a nezaměnitelný rockový duch, který z každého tónu udělá zážitek. A nyní je díky exkluzivnímu slevovému kódu MRSHLL seženete v parádních slevách!
Marshall Action III
Malý, ale nečekaně silný. Přesně takový je Marshall Acton III, nejkompaktnější člen domácí sestavy Marshall, který i přes své rozměry dokáže zaplnit místnost hutným a prostorově výrazným zvukem. Jeho široké frekvenční pásmo a vylepšená dynamika přinášejí audio zážitek, jaký byste čekali od mnohem většího reproduktoru – a samozřejmě s typickým podpisem značky Marshall. Díky snadnému párování přes Bluetooth a intuitivnímu ovládání přímo na těle reproduktoru si užijete svou oblíbenou hudbu během pár vteřin. Acton III navíc myslí na budoucnost – je připraven na připojení nové generace Bluetooth, takže s aktualizacemi přes aplikaci bude vždy o krok napřed. A jak je u Marshallu zvykem, nechybí ani ikonický rockový design, který se stane ozdobou každého interiéru.
Díky slevovému kódu MRSHLL je cena po slevě 5189 Kč, což je nejlepší cena na českém trhu.
Marshall Emberton II
Malý rozměry, velký duchem. Přenosný Bluetooth reproduktor Marshall Emberton II přináší zvuk přesně takový, jaký zamýšlel jeho tvůrce – bohatý, čistý a dostatečně hlasitý, aby vás vtáhl do hudby naplno. Díky technologii True Stereophonic dokáže Emberton II rozehrát prostor kolem sebe v plných 360 stupních a vytvořit dokonale vyvážený poslechový zážitek, ať už stojíte kdekoliv. Na jedno nabití vydrží hrát více než 30 hodin, takže se stane ideálním společníkem nejen doma, ale i na cestách. Když už energie dojde, stačí tři hodiny a reproduktor je znovu připraven hrát. Díky odolnosti IP67 si poradí s prachem i vodou, takže mu neuškodí déšť, louže ani neplánovaný pád do písku – Emberton II je zkrátka stavěný na skutečný život.
Stejně jako větší modely z dílny Marshallu sází i tento drobek na jednoduchost. Stačí ho spárovat a hrát, bez složitého nastavování. V aplikaci pak můžete doladit zvuk podle svého, nebo připojit více reproduktorů a vytvořit tak ještě intenzivnější zážitek. A protože jde o Marshall, samozřejmě nechybí ikonický rockový design, který se neztratí ani vedle vašich vinylů.
Díky slevovému kódu MRSHLL je cena po slevě 2189 Kč, což je nejlepší cena na českém trhu.
Marshall Middleton
Reproduktor, který si nebere servítky. Marshall Middleton je připravený na pořádnou hlasitost a dokazuje, že skutečně mohutný zvuk nemusí nutně znamenat těžkou bednu. Díky technologii True Stereophonic nabízí jedinečný vícesměrový stereo zážitek, který rozprostře hudbu do celého prostoru a vtáhne vás do děje, ať už stojíte kdekoliv. Stejně jako všechny modely Marshall je i Middleton stvořený pro život v pohybu. Odolnost IP67 z něj dělá společníka, který se nezalekne deště, prachu ani festivalového bláta. Vezměte ho kamkoliv – na výlet, k bazénu nebo na zahradní party – a jeho ikonický design s typickým logem Marshall dá jasně najevo, že se tu hraje nahlas.
Na jedno nabití zvládne více než 20 hodin přehrávání, takže vydrží i nejdelší den venku. A když dojde energie, za necelých pět hodin je zpátky v plné síle. Middleton navíc umí víc než hrát sám – propojte ho s dalšími reproduktory Middleton a znásobte výkon. Rozmístěte je po místnosti nebo je jednoduše naskládejte na sebe a vytvořte ohromující zvukovou stěnu. Stačí spárovat a hrát. Ovládání je intuitivní přímo na horní straně reproduktoru, kde můžete ručně doladit basy i výšky, nebo využijte mobilní aplikaci pro ještě detailnější kontrolu. Marshall Middleton je důkazem, že když se snoubí síla, styl a tradice, výsledkem je zvuk, který prostě nejde ignorovat.
Díky slevovému kódu MRSHLL je cena po slevě 5849 Kč, což znamená slevu 2000 Kč oproti původní ceně.