Epic rozdává zdarma hned dvě fantastické hry! Už jste si je vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že léto je nenávratně pryč a před námi sychravý podzim. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání jsou dvě super hry – konkrétně Samorost 3 a Amnesia: The Bunker.
Samorost 3
Samorost 3 je přesně ten typ hry, který vás vtáhne do svého světa tak rychle, že zapomenete na čas i realitu kolem sebe. Českému studiu Amanita Design se opět podařilo vytvořit něco, co se vymyká běžným herním škatulkám – spíš než klasickou adventuru totiž připomíná poetickou cestu napříč vesmírem. Hlavní hrdina, malý skřítek s trumpetou, se vydává zkoumat cizí planety, potkává zvláštní tvory a řeší hádanky, které jsou často stejně podivuhodné jako prostředí kolem něj. Vizuálně jde o naprostý skvost – každý detail působí ručně vytvořený, promyšlený a dokonale zapadající do melancholické atmosféry celého příběhu.
Hudba a zvuky jsou pak samostatnou kapitolou, protože dokreslují kouzlo světa způsobem, který nenásilně probouzí dětskou fantazii. Samorost 3 je hrou, u které se neženete za cílem, ale užíváte si každý okamžik, jako by byl malým uměleckým dílem. Je to zážitek, který se dá těžko popsat slovy – musíte ho prostě prožít. Amanita Design tu opět dokazuje, že i bez složitých příběhů nebo akčních pasáží lze vytvořit něco, co zanechá silný dojem. Samorost 3 není hra, která by vás nutila přemýšlet nad statistikami nebo body, ale spíš vás nechá přemýšlet nad krásou a tichem. A právě v tom tkví její kouzlo – v jednoduchosti, emocích a v tom, že i po letech působí neuvěřitelně živě.
Hru můžete zdarma stáhnout zde
Amnesia: The Bunker
Amnesia: The Bunker patří mezi ty hry, které vás nenechají klidně dýchat ani v okamžicích, kdy se zdánlivě nic neděje. Frictional Games se po letech rozhodli sérii posunout jiným směrem a výsledek působí mnohem syrověji, realističtěji a hlavně tísnivěji než kdy dřív. Ocitáte se v roli osamělého francouzského vojáka, který se probouzí uprostřed válkou rozbombardovaného bunkru, bez paměti a s vědomím, že tam s ním něco je. Celé prostředí působí mimořádně autenticky – vlhké zdi, mihotající se světlo petrolejky a neustálé hučení generátoru vytváří atmosféru, která vás pohltí okamžitě.
Napětí tu nestojí na laciných lekačkách, ale na dokonalé práci se zvukem a pocitu bezmoci, který se s každou minutou stupňuje. Každé otevření dveří, každé cvaknutí spouště, každé zastavení proudu vyvolá záchvěv nervozity. Zásoby jsou omezené, světlo rychle dochází a ticho je často horší než hluk. Amnesia: The Bunker není horor, který byste si chtěli užít, ale spíš přežít – a právě v tom spočívá její síla.