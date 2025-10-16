Aplikace Vision Pro míří z iPhonů na iPady

S blížícím se vydáním iPadOS 26.1 se uživatelé iPadů dočkají novinky. Vůbec poprvé získají přístup k aplikaci Apple Vision Pro, která byla dosud dostupná pouze na iPhonu. Apple aplikaci Vision Pro poprvé uvedl letos na jaře s aktualizací iOS 18.4. V případě iPadu se očekává, že novinka dorazí koncem října nebo začátkem listopadu, tedy současně s vydáním iPadOS 26.1. Aplikace Apple Vision Pro slouží jako centrální rozhraní pro správu a objevování obsahu určeného pro Vision Pro. Uživatelé v ní mohou frontovat aplikace a hry ke stažení, objevovat nový prostorový obsah a zážitky, sledovat tipy a doporučení a získat informace o svém zařízení.
Fotogalerie
Součástí je také karta Discover, která přináší výběr doporučených aplikací a her pro Vision Pro. Sekce My Vision Pro zase umožní snadno zjistit verzi operačního systému visionOS, sériové číslo zařízení či nastavit Personalized Spatial Audio. Rozšíření podpory aplikace Vision Pro na iPad dává smysl. Apple tím tak ještě více propojuje své zařízení do jednoho ekosystému. Uživatelé tak mohou spravovat svůj Vision Pro nejen z iPhonu, ale i z iPadu, což ocení zejména profesionálové a vývojáři. Apple také oznámil nové verze iPadu Pro a Vision Pro vybavené výkonnějším čipem M5, které se na trh dostanou již příští týden.