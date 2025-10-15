Zavřít reklamu

Apple vám už k novému MacBooku Pro M5 nedá nabíječku!

Jiří Filip
Pokud jste si začali po čerstvém představení nové generace MacBooků Pro M5 procházet jejich konfigurátor na oficiálních stránkách Applu a doscrollovali jste až úplně dolů, dost možná jste si už tohoto nepříjemného překvapení všimli. Apple se totiž podle všeho rozhodl v Evropské unii nepřibalovat k tomuto stroji nabíjecí adaptér, což jinými slovy znamená, že v jeho balení dorazí spolu se samotným počítačem jen MagSafe/USB-C nabíjecí kabel.

Pokud tedy nevlastníte dostatečně výkonný nabíjecí adaptér, což je v tomto případě alespoň 70W a pokud chcete využívat rychlonabíjení, pak 96W, čeká vás další investice. A ta není tak úplně malá. Apple totiž 70W adaptér prodává za 1790 Kč, ten 96W pak dokonce za 2290 Kč. Výsledná cena tohoto počítače tak může ve výsledku ještě slušně poskočit. O to víc naštve, že v USA nabíječku v balení Apple dodává, přestože tam MacBook Pro M5 v základu začíná na nějakých 33 400 Kč bez DPH. Abychom však byli féroví, je pravděpodobné, že k nepřibalení musel Apple přistoupit kvůli Evropské unii a jejím nařízením ohledně elektroodpadu.

Apple MacBook Pro 14 in front 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-front-251015
Apple MacBook Pro 14 in gaming Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-gaming-Cyberpunk-2077-Ultimate-Edition-251015
Apple MacBook Pro 14 in hero 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-hero-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle business 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-business-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle podcast 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-podcast-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle travel 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-travel-251015
Apple MacBook Pro 14 in lifestyle work 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-lifestyle-work-251015
Apple MacBook Pro 14 in Liquid Retina XDR display 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-Liquid-Retina-XDR-display-251015
Apple MacBook Pro 14 in macOS Tahoe Apple Intelligence Rewrite 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-macOS-Tahoe-Apple-Intelligence-Rewrite-251015
Apple MacBook Pro 14 in Topaz Video 251015 Apple-MacBook-Pro-14-in-Topaz-Video-251015
