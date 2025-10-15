Apple vám už k novému MacBooku Pro M5 nedá nabíječku!

Pokud jste si začali po čerstvém představení nové generace MacBooků Pro M5 procházet jejich konfigurátor na oficiálních stránkách Applu a doscrollovali jste až úplně dolů, dost možná jste si už tohoto nepříjemného překvapení všimli. Apple se totiž podle všeho rozhodl v Evropské unii nepřibalovat k tomuto stroji nabíjecí adaptér, což jinými slovy znamená, že v jeho balení dorazí spolu se samotným počítačem jen MagSafe/USB-C nabíjecí kabel.
Pokud tedy nevlastníte dostatečně výkonný nabíjecí adaptér, což je v tomto případě alespoň 70W a pokud chcete využívat rychlonabíjení, pak 96W, čeká vás další investice. A ta není tak úplně malá. Apple totiž 70W adaptér prodává za 1790 Kč, ten 96W pak dokonce za 2290 Kč. Výsledná cena tohoto počítače tak může ve výsledku ještě slušně poskočit. O to víc naštve, že v USA nabíječku v balení Apple dodává, přestože tam MacBook Pro M5 v základu začíná na nějakých 33 400 Kč bez DPH. Abychom však byli féroví, je pravděpodobné, že k nepřibalení musel Apple přistoupit kvůli Evropské unii a jejím nařízením ohledně elektroodpadu.
A co nová Apple TV 4K? Bude?
Osobně doufám, že zítra ano.
To já také.
Protože mám Apple TV 4K 1.generace. Na filmy stale naprosto dostačující.
Ale s dětmi využíváme, jako takovou obyč herní konzoly a vyšší výkon by přišel vhod:)