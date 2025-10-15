Apple v macOS 26.1 Tahoe mění ikonku Macintosh HD

Apple v poslední době postupně sjednocuje vizuální styl všech svých systémů. Po příchodu Liquid Glass designu v iOS 26 a tvOS 26 se nyní dočkal i macOS. Aktuální beta verze macOS 26.1 Tahoe přináší nejen nové efekty a vylepšené ikony, ale také přepracovanou podobu jedné z těch nejikoničtějších – Macintosh HD.
Ikona měla symbolizovat moderní SSD úložiště místo původního pevného disku, který se na Macích už dávno nepoužívá. Jenže výsledek neudělal na uživatele dobrý dojem. Mnozí si všímali nelogických detailů – Apple logo bylo nakreslené v podivném úhlu, perspektiva disku nedávala smysl a na těle se objevily záhadné otvory a konektory, které v reálném zařízení vůbec neexistují.
Nová verze
Apple si kritiku zjevně vzal k srdci. V aktuální betě macOS 26.1 se objevila upravená varianta ikony Macintosh HD, která působí čistěji a realističtěji. Zachovává lesklý Liquid Glass efekt, ale opravuje perspektivu, odstranila zbytečné porty a lépe vyvažuje proporce. Výsledkem je ikona, která působí více v souladu se zbytkem systému – moderně, ale stále s respektem k ikonické historii Macu. Zatímco verze z macOS 26.0 vypadala spíše jako přenosné SSD, nová varianta se vizuálně opět přibližuje internímu úložišti, které skutečně odpovídá dnešní architektuře Maců.
Na první pohled může jít o drobný detail, ale v kontextu macOS má ikona Macintosh HD téměř kultovní status. Je to symbol počátků Maců, který provází systém od 80. let – byť jeho grafická podoba se za tu dobu mnohokrát proměnila. Zásah do jejího designu tak vždy vyvolává silné reakce, a Apple si to zřejmě uvědomuje. Nová ikona Macintosh HD v macOS 26.1 Tahoe ukazuje, že Apple naslouchá zpětné vazbě – alespoň v detailech, které pro dlouholeté uživatele znamenají víc, než by se mohlo zdát. Nová verze sází na čistší tvar, lepší perspektivu a decentní využití Liquid Glass efektu, který sjednocuje celý vizuální jazyk letošních systémů. Zda je lepší nebo horší než ta původní, se ještě ukáže – jisté ale je, že je jiná.