Jednou z největších vizuálních novinek letošního iOS 26 je zcela nový designový jazyk Liquid Glass. Apple ho nasadil napříč všemi zařízeními a podle očekávání vyvolal rozporuplné reakce. Zatímco někteří oceňují jeho moderní vzhled, jiní si stěžují na horší čitelnost nebo přílišnou „efektnost“. Apple ale naštěstí myslí i na ty, kterým se novinka nezamlouvá. Tedy alespoň částečně.
V nastavení totiž přibyla možnost, jak Liquid Glass výrazně zkrotit a přiblížit tak iOS 26 zpět k vizuálu známému z iOS 18. Úplně vypnout ho sice nejde, ale dá se omezit natolik, že rozdíl je na první pohled patrný. Jedním dechem je ale třeba dodat, že snížením průhlednosti se vzhled systémů nevrátí do verze iOS 18, ale jen průhledná místa neprůhlední, což designově nevypadá úplně hezky.
Jak na iPhone s průhledným iOS 26 částečně vrátit neprůhledný vzhled iOS 18
- Otevřete Nastavení a přejděte do sekce Zpřístupnění
- Zvolte Displej a velikost textu a aktivujte přepínač Omezit průhlednost
- Systém tím posílí kontrast napříč prostředím a zredukuje právě ony „tekuté“ efekty
Výsledkem je čistší vzhled s lepší čitelností, který se mnohem víc podobá staršímu iOS 18. Pokud jste tedy zatím tekutému sklu nepřišli na chuť, nyní máte možnost se alespoň částečně vrátit ke staré dobré klasice. Jak však píšeme výše, nečekejte stejný design iOS 18, ale spíš ošklivější, byť přehlednější verzi iOS 26.