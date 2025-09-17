Zavřít reklamu

Jak na iPhone s průhledným iOS 26 částečně vrátit neprůhledný vzhled iOS 18

Vše o Apple
Jiří Filip
Jednou z největších vizuálních novinek letošního iOS 26 je zcela nový designový jazyk Liquid Glass. Apple ho nasadil napříč všemi zařízeními a podle očekávání vyvolal rozporuplné reakce. Zatímco někteří oceňují jeho moderní vzhled, jiní si stěžují na horší čitelnost nebo přílišnou „efektnost“. Apple ale naštěstí myslí i na ty, kterým se novinka nezamlouvá. Tedy alespoň částečně. 

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
V nastavení totiž přibyla možnost, jak Liquid Glass výrazně zkrotit a přiblížit tak iOS 26 zpět k vizuálu známému z iOS 18. Úplně vypnout ho sice nejde, ale dá se omezit natolik, že rozdíl je na první pohled patrný. Jedním dechem je ale třeba dodat, že snížením průhlednosti se vzhled systémů nevrátí do verze iOS 18, ale jen průhledná místa neprůhlední, což designově nevypadá úplně hezky. 

Jak na iPhone s průhledným iOS 26 částečně vrátit neprůhledný vzhled iOS 18

  1. Otevřete Nastavení a přejděte do sekce Zpřístupnění
  2. Zvolte Displej a velikost textu a aktivujte přepínač Omezit průhlednost
  3. Systém tím posílí kontrast napříč prostředím a zredukuje právě ony „tekuté“ efekty
IMG 0275 IMG_0275
IMG 0278 IMG_0278
IMG 0273 IMG_0273
IMG 0276 IMG_0276
IMG 0274 IMG_0274
IMG 0277 IMG_0277
Výsledkem je čistší vzhled s lepší čitelností, který se mnohem víc podobá staršímu iOS 18. Pokud jste tedy zatím tekutému sklu nepřišli na chuť, nyní máte možnost se alespoň částečně vrátit ke staré dobré klasice. Jak však píšeme výše, nečekejte stejný design iOS 18, ale spíš ošklivější, byť přehlednější verzi iOS 26. 

