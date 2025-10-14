Uhlíkově neutrální Apple se blíží. Nově investuje miliony do čisté energie v Evropě i Číně

Apple už delší dobu dává jasně najevo, že jeho ambice sahají daleko za hranice technologií. Vedle inovací v oblasti hardwaru a softwaru totiž neustále tlačí i na udržitelnost, která se stala nedílnou součástí jeho dlouhodobé strategie. A právě v tomto duchu nyní oznámil rozšíření svých projektů v oblasti čisté energie – tentokrát napříč Evropou a Čínou.
Cílem Applu je stát se do roku 2030 zcela uhlíkově neutrální společností, a to nejen v rámci svých provozů, ale i celého dodavatelského řetězce a životního cyklu produktů. Nově přitom firma plánuje, že uživatelé Applu po celém světě budou své zařízení nabíjet energií, která bude stoprocentně odpovídat čistým zdrojům. Prakticky to znamená, že Apple pomůže spustit nové větrné a solární elektrárny po celém světě, aby dokázal pokrýt energetické nároky svých zákazníků. V Evropě se už nyní rozbíhají projekty ve Španělsku, Itálii, Řecku, Polsku, Rumunsku či Lotyšsku, kde Apple podporuje výstavbu nových solárních a větrných parků. V Číně se pak situace posunula ještě dál – více než 90 % výrobyApplu v této zemi už běží na obnovitelné zdroje energie.
Zajímavostí je i vznik investičního fondu ve výši 150 milionů dolarů, který Apple vytvořil společně se svými dodavateli právě za účelem rozvoje infrastruktury pro obnovitelné zdroje v Číně. Součástí celého snažení je navíc i podpora vzdělávání – Apple proto daroval finanční prostředky pekingské univerzitě Tsinghua, která se zaměří na výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje.
Apple tak znovu potvrzuje, že chce jít ostatním příkladem nejen v oblasti technologií, ale i odpovědného podnikání. Pokud se mu podaří naplnit své plány, mohl by se stát první velkou technologickou firmou, která dokáže propojit inovace a ekologii v tak rozsáhlém měřítku.