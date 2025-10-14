Máte problémy s AirPods Pro 1 či iPhony 12 (Pro)? Smůla, Apple vám už je zdarma neopraví

Apple oficiálně ukončil dva servisní programy, které se týkaly problémů se zvukem u původních AirPods Pro a u modelů iPhone 12 a iPhone 12 Pro. Oba programy byly odstraněny ze seznamu aktivních servisních programů, čímž se uzavírá jejich podpora, a to po více než třech letech. Servisní program pro první generaci AirPods Pro řešil problémy s praskáním, statickými zvuky nebo nefunkčním Active Noise Cancelling (ANC). Zároveň se týkal kusů vyrobených před říjnem 2020. Apple v rámci programu bezplatně vyměnil špatně fungující sluchátko (levé, pravé nebo obě), jakmile byla závada ověřena autorizovaným servisem.
Program byl spuštěn v říjnu 2020 s dvouletou platností, která byla nakonec v říjnu 2021 prodloužena na tři roky. Podobně skončil i program určený pro iPhone 12 a iPhone 12 Pro, které mohly trpět nefunkčním reproduktorem při volání kvůli vadné součástce v přijímacím modulu. Problém se týkal zařízení vyrobených mezi říjnem 2020 a dubnem 2021. Modely iPhone 12 mini a iPhone 12 Pro Max do tohoto programu zahrnuty nebyly. Tento servisní program byl spuštěn v srpnu 2021 s dvouletou platností, kterou Apple následně (stejně jako u AirPods) v srpnu 2022 prodloužil na tři roky. Ukončení obou programů je tedy jakýmsi přirozeným krokem. Zařízení, kterých se program týkal, jsou už dávno mimo výrobní cyklus i běžnou záruku.