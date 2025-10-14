macOS 26.1 prozradil první zásadní vylepšení, kterého se dočká Pro Display XDR!

Apple vydal třetí beta verzi systému macOS 26.1 pro vývojáře. A jak se zdá, obsahuje zajímavé stopy o novém monitoru Pro Display XDR 2. Podle nalezeného kódu by mohl nabídnout vestavěnou kameru s podporou funkce Center Stage. V systému se totiž objevily nové řetězce označené jako „Pro Display XDR Camera“ a „Pro Display XDR Desk View Camera“. To naznačuje, že Apple chystá novou generaci svého profesionálního monitoru s integrovanou webkamerou, kterou původní model z roku 2019 postrádal.
Center Stage je technologie, která dokáže automaticky sledovat uživatele a udržovat jej uprostřed záběru i při pohybu. S Desk View navíc umožní současně zobrazit obličej uživatele a pohled shora na pracovní stůl. Současný Pro Display XDR nabízí 32palcový 6K panel, maximální jas 1600 nitů a tři porty USB-C. Chybí mu však kamera i reproduktory, přestože jeho základní cena v USA činí 4 999 dolarů (bez stojanu, který stojí dalších 999 dolarů). Apple už podobné řešení uvedl u levnějšího Studio Display z roku 2022, který má 27palcovou obrazovku, integrovanou kameru i reproduktory. Právě tento model by mohl být spolu s Pro Display XDR součástí připravované aktualizace externích monitorů, o níž dříve informoval Mark Gurman z Bloombergu. Protože od vydání původního XDR uplyne brzy šest let, nový model s vestavěnou kamerou by mohl být představen velmi brzy.