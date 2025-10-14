Apple ukončil tuto oblíbenou aplikaci! Nepoužívali jste ji?

Společnost Apple v tichosti ukončila vývoj i distribuci své kreativní aplikace Clips, která uživatelům umožňovala snadno vytvářet krátká videa kombinací klipů, fotografií, hudby, filtrů a grafických efektů. Aplikace byla stažena z App Store a podle nově zveřejněného podpůrného dokumentu už nebude dále aktualizována ani dostupná pro nové uživatele. Ti, kteří mají aplikaci Clips již nainstalovanou, ji mohou nadále používat a znovu stáhnout prostřednictvím svého účtu v App Storu, avšak noví uživatelé už tuto možnost nemají.
Apple zároveň zveřejnil podrobný návod, jak uložit videa vytvořená v Clips do Knihovny fotografií nebo jinam tak, aby o ně uživatelé nepřišli. Aplikace Clips byla uvedena v roce 2017 a v prvních letech se dočkala několika větších aktualizací. Apple postupně přidal podporu Memoji a Animoji, využití LiDAR pro vytváření rozšířených 3D prostorů a množství filtrů, hudebních efektů a animací. V posledních letech však aplikace dostávala už jen menší opravy chyb a nové funkce prakticky nepřibývaly. Ukončení Clips tak znamená definitivní konec jedné z mála multimediálních aplikací, které Apple v uplynulém desetiletí vyvíjel mimo svůj hlavní ekosystém nástrojů jako iMovie či Final Cut Pro. Používáte Clips?