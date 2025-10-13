Na Alze můžete nyní televize, monitory a další LG produkty sehnat až se 30% slevou!

Zavřít reklamu

Komerční sdělení: Pokukujete po nové televizi, monitoru či snad pračce, sušičce nebo jiném velkém spotřebiči? Pak pro vás máme tip na akci, která by vám rozhodně neměla utéci! Na Alze totiž nyní v rámci Alza Dnů zlevnilo spoustu produktů oblíbeného výrobce LG a to až o 30 %. Je tedy rozhodně z čeho vybírat – tím spíš, když se nejedná o žádné „vyjeté“ kousky, které by jen ležely na skladě. 

lg televize

Výběr je opravdu široký. Vybírat totiž lze jak z levnějších modelů většiny produktů, tak i z těch špičkových, které uspokojí zcela určitě i ty nejnáročnější uživatele. A díky až 30% slevám se k nim dá dostat vskutku vyjímečně. Co byste řekli třeba na slevy pohybující se až kolem 10 000 Kč na špičkové televize nebo třeba WashTower skládající se z pračky a sušičky? Zkrátka a dobře, je o co stát. Jediné, s čím je třeba počítat, je fakt, že skladové zásoby nejsou samozřejmě neomezené a proto se nevyplatí s nákupy tak úplně otálet. 

