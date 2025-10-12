Zavřít reklamu

Jak v iOS 18.4 a novějším vypnout nedávné vyhledávání v Safari

iPhone
Amaya Tomanová
0

S novou aktualizací iOS 18.4 přišel Apple s nenápadnou, ale pro mnohé uživatele dost nepříjemnou změnou. Pokud v mobilním prohlížeči Safari otevřete novou kartu a klepnete do vyhledávacího pole, okamžitě se vám zobrazí nedávná historie hledání. A nejen vám – ale komukoliv, kdo se právě dívá na obrazovku vašeho iPhonu.

Mohlo by vás zajímat

Dříve zůstávala domovská stránka Safari čistá a přehledná, a to i ve chvíli, kdy jste otevřeli novou kartu a začali psát. Klávesnice se zobrazila, ale předchozí vyhledávání zůstalo skryto. V iOS 18.4 se však chování změnilo – a i jedno nechtěné klepnutí může prozradit, co jste na internetu hledali včera večer nebo během obědové pauzy.

Proč je to problém?

Na první pohled se může zdát, že jde o drobnost. Jenže v reálném životě často půjčujeme telefon partnerovi, dítěti nebo kolegovi, třeba jen na pár vteřin. A právě tehdy může být nepříjemné, když na něj vyskočí fráze typu „jak poznat otravu jídlem“ nebo „jak se omluvit šéfovi za pozdní příchod“ – nebo nedejbože něco osobnějšího. Zkrátka – co jste hledali soukromě, je najednou veřejné.

Jak vypnout nedávné vyhledávání

Naštěstí Apple nezapomněl na ty z nás, kdo si soukromí hlídají. Nové chování Safari lze jednoduše vypnout:

  • Otevřete Nastavení na vašem iPhonu.
  • Sjeďte dolů a vyberte Aplikace.
  • Najděte v seznamu Safari a klepněte na něj.
  • Vypněte přepínač s názvem Zobrazit poslední hledání.
Safari deaktivace posledniho hledani 1 Safari deaktivace posledniho hledani 1
Safari deaktivace posledniho hledani 6 Safari deaktivace posledniho hledani 6
Safari deaktivace posledniho hledani 5 Safari deaktivace posledniho hledani 5
Safari deaktivace posledniho hledani 4 Safari deaktivace posledniho hledani 4
Safari deaktivace posledniho hledani 3 Safari deaktivace posledniho hledani 3
Safari deaktivace posledniho hledani 2 Safari deaktivace posledniho hledani 2
Vstoupit do galerie

A je klid. Odteď už vás Safari nebude nikomu (ani vám) odhalovat, co jste naposledy hledali.

Pohodlí vs. soukromí

Abychom byli fér – ne všem musí tato novinka vadit. Pokud často hledáte podobné věci, může být rychlý přístup k posledním hledáním praktický. Ušetříte čas a klepnutí navíc. Ale jak už to u technologií bývá, něco za něco. A v tomto případě to „něco“ může být vaše soukromí. Takže pokud patříte mezi ty, kdo si raději hlídají, co a kdy se na jejich obrazovce objeví, doporučujeme tuhle funkci raději vypnout. Nikdy nevíte, kdo zrovna kouká přes rameno.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.