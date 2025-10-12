Jak v iOS 18.4 a novějším vypnout nedávné vyhledávání v Safari

S novou aktualizací iOS 18.4 přišel Apple s nenápadnou, ale pro mnohé uživatele dost nepříjemnou změnou. Pokud v mobilním prohlížeči Safari otevřete novou kartu a klepnete do vyhledávacího pole, okamžitě se vám zobrazí nedávná historie hledání. A nejen vám – ale komukoliv, kdo se právě dívá na obrazovku vašeho iPhonu.
Dříve zůstávala domovská stránka Safari čistá a přehledná, a to i ve chvíli, kdy jste otevřeli novou kartu a začali psát. Klávesnice se zobrazila, ale předchozí vyhledávání zůstalo skryto. V iOS 18.4 se však chování změnilo – a i jedno nechtěné klepnutí může prozradit, co jste na internetu hledali včera večer nebo během obědové pauzy.
Proč je to problém?
Na první pohled se může zdát, že jde o drobnost. Jenže v reálném životě často půjčujeme telefon partnerovi, dítěti nebo kolegovi, třeba jen na pár vteřin. A právě tehdy může být nepříjemné, když na něj vyskočí fráze typu „jak poznat otravu jídlem“ nebo „jak se omluvit šéfovi za pozdní příchod“ – nebo nedejbože něco osobnějšího. Zkrátka – co jste hledali soukromě, je najednou veřejné.
Jak vypnout nedávné vyhledávání
Naštěstí Apple nezapomněl na ty z nás, kdo si soukromí hlídají. Nové chování Safari lze jednoduše vypnout:
- Otevřete Nastavení na vašem iPhonu.
- Sjeďte dolů a vyberte Aplikace.
- Najděte v seznamu Safari a klepněte na něj.
- Vypněte přepínač s názvem Zobrazit poslední hledání.
Fotogalerie
A je klid. Odteď už vás Safari nebude nikomu (ani vám) odhalovat, co jste naposledy hledali.
Pohodlí vs. soukromí
Abychom byli fér – ne všem musí tato novinka vadit. Pokud často hledáte podobné věci, může být rychlý přístup k posledním hledáním praktický. Ušetříte čas a klepnutí navíc. Ale jak už to u technologií bývá, něco za něco. A v tomto případě to „něco“ může být vaše soukromí. Takže pokud patříte mezi ty, kdo si raději hlídají, co a kdy se na jejich obrazovce objeví, doporučujeme tuhle funkci raději vypnout. Nikdy nevíte, kdo zrovna kouká přes rameno.