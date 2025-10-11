Novinky, které iOS 26 přináší do Safari na iPhonu

Přehlednější rozložení a nový kompaktní režim
Apple přidal do Safari v iOS 26 nový kompaktní režim zobrazení, ve kterém jsou některé funkce (např. sdílení nebo záložky) schované pod ikonou se třemi tečkami. Tento režim šetří místo, ale může být méně pohodlný pro ty, kdo často mezi funkcemi přepínají. Stále ale zůstává možnost přepnout zpět na klasické horní nebo spodní zobrazení známé z předchozích verzí. Správa karet rovněž prošla výrazným zjednodušením – jednotlivé karty lze vzájemně přehazovat pomocí gesta, přibyl přehled aktuálního počtu otevřených panelů a rychlé přepínání mezi profily.
Fotogalerie
Webové aplikace dostupné pro každého
V iOS 26 už nehraje roli to, jestli vývojář webu správně nastavil podporu pro webové aplikace. Každá stránka přidaná na plochu se automaticky otevře jako samostatná aplikace – bez adresního řádku a dalších prvků Safari. Tato funkce usnadní práci se stránkami, které používáte pravidelně. Kdo chce, může si při přidávání webu na plochu přepnout zpět na klasické otevření v Safari.
Více soukromí a nové možnosti ověření identity
Ochrana soukromí je opět o kus dál – Safari teď chrání proti tzv. fingerprintingu napříč celým prohlížením, nejen v anonymním režimu. Zabraňuje skriptům zjistit rozměry obrazovky nebo ukládat data pro sledování. Novinkou je i podpora digitální identity – weby můžou tam, kde je tato funkce umožněna, požádat o ověření věku nebo totožnosti pomocí občanky v aplikaci Wallet. Celý proces je chráněný Face ID nebo Touch ID a neodevzdáváte víc dat, než je nezbytné.
Fotogalerie #2
Podpora HDR, SVG ikon a výkonnější grafika díky WebGPU
Technologické pozadí Safari se rovněž výrazně posunulo. Nově podporuje HDR obrázky, které na XDR displejích iPhonů ukážou reálnější barvy a kontrasty. Ikony v rozhraní mohou být ve formátu SVG, takže jsou ostřejší a přizpůsobivé v různých velikostech. A pokud používáte iPhone 15 Pro nebo novější, využijete i WebGPU – moderní rozhraní, které zrychluje grafické operace webových her, 3D vizualizací nebo AI nástrojů. Safari je tak nejen hezčí, ale i rychlejší a výkonnější než kdy dřív.