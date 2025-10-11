Jak na Macu nastavit spořič obrazovky z Apple TV (macOS Sonoma a novější)

Spořiče obrazovky možná už dávno neplní svou původní funkci, ale to neznamená, že by neměly co nabídnout. Zvlášť když jde o Aerial – dechberoucí spořič od Applu, který promění každý Mac v elegantní pohyblivou galerii přírodních scenérií, městských panoramat i pohledů z vesmíru. Tento spořič, původně známý z Apple TV, je dostupný i na počítačích Mac a dokáže zaujmout nejen estetickým ztvárněním, ale i smyslem pro detail.
Aerial zobrazuje plynulé, profesionálně natočené záběry z celého světa – z ptačí perspektivy nad fjordy, pod hladinou oceánu nebo mezi mrakodrapy. Pokud máte stolní počítač na viditelném místě v domácnosti, Aerial dodá vašemu prostoru nádech elegance a klidu. Ať už jej využijete jen jako spořič obrazovky, nebo jako pohyblivou tapetu, výsledek vás překvapí svou jednoduchou krásou.
Jak na Macu nastavit spořič obrazovky z Apple TV
Pokud chcete na Macu nastavit spořič obrazovky z Apple TV, postupujte podle následujícího návodu.
- V levém horním rohu klikněte na Apple logo.
- Zvolte Nastavení systému.
- V levém panelu okna nastavení klikněte na Zamknutá obrazovka a ujistěte se, že spuštění spořiče obrazovky nastává dříve než vypnutí displeje.
- V levém panelu okna nastavení nyní zvolte Spořič obrazovky.
- Vyberte kategorie Krajina, Silueta města nebo zvolte možnost Zamíchat letecké záběry.
- Chcete-li záběry používat i jako pozadí plochy, aktivujte možnost Zobrazit jako tapetu v horní části panelu.
Tímto nastavením docílíte toho, že po probuzení Macu se spořič pozvolna zastaví a zůstane jako vaše nová tapeta – přesně v místě, kde skončil. Jakmile se počítač opět přepne do nečinnosti, obrazovka se znovu promění v tichou filmovou smyčku.
Spořič Aerial je důkazem, že i něco tak jednoduchého, jako je nečinný displej, může být krásné a smysluplné. Přináší klid a vizuální potěšení bez jakéhokoliv úsilí – stačí ho jednou nastavit a nechat Mac, aby se postaral o zbytek. Pokud hledáte způsob, jak svému pracovnímu prostoru dodat estetický rozměr, Aerial je ideální volba.