Tento kryt dodá vašemu iPhone 17 Pro fyzickou klávesnici a promění jej tak v legendární BlackBerry

Společnost Akko, známá svými mechanickými klávesnicemi, uvedla na trh pouzdro MetaKey. To přidává iPhonu fyzickou klávesnici a zároveň oživuje nostalgii k telefonům značky BlackBerry. Stejně jako konkurenční klávesnicová pouzdra Clicks se MetaKey připojuje k iPhonu přes USB-C a rozšiřuje jeho spodní část o plnohodnotnou QWERTY klávesnici. Zásadní rozdíl je ale v ceně. MetaKey stojí 59,99 dolarů, tedy přibližně polovinu ceny modelů Clicks, které startují na 139 dolarech. Klávesnice nabízí podsvícené klávesy a několik praktických zkratek, například pro vyvolání Siri, aktivaci diktování či rychlé zadávání čísel. Zajímavostí je také jakýsi „scrollovací režim“, který promění horní řadu kláves ve velká navigační tlačítka pro plynulé procházení sociálních sítí.
Fotogalerie
Jeden z největších problémů podobných pouzder, kterým je nerovnováha při psaní kvůli hmotnosti iPhonu, řeší Akko přídavným závažím o hmotnosti 9 gramů, které lze připevnit na zadní stranu klávesnice. MetaKey je kompatibilní s MagSafe a disponuje USB-C průchozím portem pro nabíjení. Aktuálně je k dispozici pro iPhone 16 Pro Max v barvách černá, bílá a růžová. Verze pro iPhone 17 Pro Max pak nabízí širší paletu odstínů (černou, oranžovou, růžovou, modrou, levandulovou, šalvějovou a bílou). Je pravdou, že fyzická klávesnicová pouzdra nejsou pro každého. MetaKey by ale díky nižší ceně mohla zaujmout uživatele, kteří chtějí vyzkoušet retro psaní na iPhonu bez nutnosti investovat do prémiového řešení od Clicks.