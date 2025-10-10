Připomeňte si slavný Jobsův citát o designu působivým Apple videem

Apple na své zářijové keynote odstartoval prezentaci videem, které vzdává hold samotné podstatě jeho filozofie. V úvodu totiž zazněla legendární slova Steva Jobse: „Design není jen to, jak věci vypadají. Design je to, jak fungují.“A právě toto video nyní firma zveřejnila i samostatně na svém oficiálním YouTube kanálu.
Citát pochází z rozhovoru, který Jobs poskytl The New York Times v roce 2003. Spolu s tehdejším šéfem designu Jonym Ivem v něm rozebírali první iPod a přístup Applu k navrhování produktů. Jobs tehdy zdůraznil, že design není jen o vzhledu, ale o způsobu, jakým produkt funguje a jakou zkušenost nabízí uživateli. Přesně to se stalo DNA Applu, kterou firma dodnes s oblibou připomíná.
Zařazení citátu do letošního videa ale mezi komentujícími vzbudilo i jistou vlnu kritiky. Někteří upozornili, že Apple letos například uvedl poměrně odvážný redesign systému iOS, který ne všichni přijali s nadšením. Jiní to však považují za jasný důkaz, že firma se stále drží Jobsovy myšlenky, že forma a funkce mají jít ruku v ruce, i když to znamená občas riskovat a hledat nové cesty.
Nicméně, dle mého náhoru, dnes Apple ve funkčním deign dost pokulhává. Pro mne to začíná už zobrazováním obsahu aplikací a jejich rozvržením, které zkrátka ignoruje zlatý řez „stránky“.