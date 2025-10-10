Apple prý chystá na příští týden produktovou smršť! Odhalit se má iPad Pro, AirTag 2 i další novinky

Apple možná už příští týden rozjede podzimní produktové šílenství, tentokrát ale trochu jinak, než jsme zvyklí. Místo velkolepé keynote se totiž podle informací známého (a nutno dodat, že ne zcela 100% legitimního) leakera vystupujícího pod přezdívkou Naver chystá představit novinky formou tiskových zpráv. A to hned v několika vlnách.
Podle leakera má Apple odstartovat sérii oznámení už v pondělí nebo úterý. V hlavní roli se mají objevit produkty s čipem M5, konkrétně nový 14“ MacBook Pro, iPad Pro s M5 a upgradována verze Vision Pro. Tyto produkty mají pak doplnit i menší novinky ve formě Apple TV 4K, HomePodu mini 2 a nových AirTagů. Jinými slovy, dost možná nás čeká upgrade značné části nabídky Applu.
Ačkoliv zní představa odhalení řady novinek relativně krátce před vánoční sezónou dost lákavě, je třeba jedním dechem dodat, že podobné spekulace se kolem Applu a podzimních odhalení produktů objevují prakticky každý rok a ne vždy se naplní. Leaker, od kterého informace pochází, má navíc dost kolísavou reputaci. Je sice pravda, že se trefil už do pár věcí, ale stejně tak řadou svých předpovědí mířil úplně vedle. Přesto není pochyb o tom, že Apple má v rukávu několik žhavých novinek, jejichž představení by dávalo smysl.
Nový iPad Pro s čipem M5 se už jednou objevil v úniku na ruském YouTube kanálu, nová verze Vision Pro byla zase „omylem“ potvrzena v dokumentech FCC, kde se mluvilo o rychlejším čipu a pohodlnějším hlavovém popruhu. Do toho přidejte spekulace o novém MacBooku Pro coby o první Macovské vlaštovce s čipem M5 a scénář s postupným odhalováním novinek začíná znít o poznání reálněji. I odhalení dalších produktů přitom dává smysl. Apple TV by podle dosavadních informací mohla dostat čip A17 Pro s podporou nové generace Siri poháněné Apple Intelligence, HomePod mini by si pak zasloužil modernější čip S9 a AirTag 2 se už delší dobu skloňuje kvůli prodlouženému dosahu a přesnější lokalizaci.
Jestli se tedy skutečně dočkáme produktového maratonu ve stylu „každý den něco nového“, nebo jde jen o další internetový sen, se ukáže už brzy. Nicméně vzhledem k nedávným únikům informací o iPadech Pro, MacBooku Pro a revidovaném Vision Pro bychom se této skutečnosti vůbec nedivili.