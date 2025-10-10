Zavřít reklamu

Apple prý chystá na příští týden produktovou smršť! Odhalit se má iPad Pro, AirTag 2 i další novinky

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple možná už příští týden rozjede podzimní produktové šílenství, tentokrát ale trochu jinak, než jsme zvyklí. Místo velkolepé keynote se totiž podle informací známého (a nutno dodat, že ne zcela 100% legitimního) leakera vystupujícího pod přezdívkou Naver chystá představit novinky formou tiskových zpráv. A to hned v několika vlnách.

Podle leakera má Apple odstartovat sérii oznámení už v pondělí nebo úterý. V hlavní roli se mají objevit produkty s čipem M5, konkrétně nový 14“ MacBook Pro, iPad Pro s M5 a upgradována verze Vision Pro. Tyto produkty mají pak doplnit i menší novinky ve formě Apple TV 4K, HomePodu mini 2 a nových AirTagů. Jinými slovy, dost možná nás čeká upgrade značné části nabídky Applu.

holding ipad pro in room holding ipad pro in room
ipad pro on table low angle ipad pro on table low angle
ipad pro back view ipad pro back view
ipad pro on table ipad pro on table
stack of ipads side view stack of ipads side view
stack of ipads on table stack of ipads on table
ipad pro joseph jpseph ipad pro joseph jpseph
ipad pro prkenko ipad pro prkenko
Ačkoliv zní představa odhalení řady novinek relativně krátce před vánoční sezónou dost lákavě, je třeba jedním dechem dodat, že podobné spekulace se kolem Applu a podzimních odhalení produktů objevují prakticky každý rok a ne vždy se naplní. Leaker, od kterého informace pochází, má navíc dost kolísavou reputaci. Je sice pravda, že se trefil už do pár věcí, ale stejně tak řadou svých předpovědí mířil úplně vedle. Přesto není pochyb o tom, že Apple má v rukávu několik žhavých novinek, jejichž představení by dávalo smysl.

Nový iPad Pro s čipem M5 se už jednou objevil v úniku na ruském YouTube kanálu, nová verze Vision Pro byla zase „omylem“ potvrzena v dokumentech FCC, kde se mluvilo o rychlejším čipu a pohodlnějším hlavovém popruhu. Do toho přidejte spekulace o novém MacBooku Pro coby o první Macovské vlaštovce s čipem M5 a scénář s postupným odhalováním novinek začíná znít o poznání reálněji. I odhalení dalších produktů přitom dává smysl. Apple TV by podle dosavadních informací mohla dostat čip A17 Pro s podporou nové generace Siri poháněné Apple Intelligence, HomePod mini by si pak zasloužil modernější čip S9 a AirTag 2 se už delší dobu skloňuje kvůli prodlouženému dosahu a přesnější lokalizaci.

HomePod mini krabicka HomePod mini krabicka
HomePod mini uboxing HomePod mini uboxing
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini adapter HomePod mini adapter
HomePod mini baleni HomePod mini baleni
HomePod mini HomePod mini
homePod mini black homePod mini black
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini kabel HomePod mini kabel
HomePod mini green light HomePod mini green light
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini detail HomePod mini detail
Zdroj: Redakce Letem světem Applem
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini display HomePod mini display
HomePod mini textil HomePod mini textil
HomePod mini Apple HomePod mini Apple
Apple HomePod mini Apple HomePod mini
Jestli se tedy skutečně dočkáme produktového maratonu ve stylu „každý den něco nového“, nebo jde jen o další internetový sen, se ukáže už brzy. Nicméně vzhledem k nedávným únikům informací o iPadech Pro, MacBooku Pro a revidovaném Vision Pro bychom se této skutečnosti vůbec nedivili. 

