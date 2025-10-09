TAG Heuer představil své první chytré hodinky, které si budou dokonale rozumět s iPhonem!

Tag Heuer před pár hodinami představil své nové chytré hodinky Connected Calibre E5 coby svůj první model s oficiální certifikací „Made for iPhone“. Luxusní švýcarský výrobce tímto krokem zároveň definitivně opouští operační systém Google Wear OS a přechází na vlastní platformu, což může být do budoucna pro jeho hodinky poměrně zajímavé. Vraťme se ale raději k jeho novince, která přichází tři roky po modelu Calibre E4 a nabízí dvě velikosti pouzdra (45 mm a kompaktnější 40 mm). O výkon se stará čip Qualcomm Snapdragon 5100+, displeje jsou typu AMOLED s úhlopříčkami 1,39″ a 1,20″. Výrobce rovněž slibuje vyšší jas a lepší dotykovou odezvu i haptickou zpětnou vazbu.
Fotogalerie
Operačním systémem hodinek se stal TAG Heuer OS, který na ně přináší přepracované rozhraní s jemnějšími animacemi a zjednodušenou navigací. Klíčovou výhodou oproti předchozím modelům je pak lepší kompatibilita s iPhonem. Ostatně, certifikace MFi zaručuje spolehlivější Bluetooth a Wi-Fi připojení, rychlejší párování a stabilní aktualizace společně s iOS. Notifikace, hovory i synchronizace zdravotních dat nyní fungují plynuleji, což bylo u Wear OS problémem. Zlepšení propojení s jablečnými telefony přitom dává velký smysl. TAG Heuer totiž uvádí, že až 70 % uživatelů jeho chytrých hodinek používá iPhone, takže bylo třeba na konektivitě zapracovat.
Novinka nabízí spoustu fitness a wellness funkcí jako například měření srdečního tepu, SpO2, variability tepu, spánku, dechu i spálených kalorií. Nechybí akcelerometr, gyroskop, barometr ani duální GNSS pro přesnější GPS. Hodinky zvládnou hovory přes vestavěný mikrofon a reproduktor, ovládání hudby či sledování tréninků. TAG Heuer Connected Calibre E5 vydrží podle výrobce až tři dny v úsporném režimu (dva dny při běžném používání) a nabízí rychlé nabíjení přes nový USB-C dok. Cena začíná na 1 600 dolarech. Rozhodně se tedy jedná o zajímavý kousek, který má potenciál přinést svěží vítr do jinak docela stojatých vod smartwatch.