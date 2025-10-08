Na Apple Watch dorazí v pátek nová výzva! Pro její splnění ale cvičit nemusíte

Apple chystá novou výzvu v rámci svého programu Apple Watch Activity Challenge, tentokrát však trochu jinou, než jsme zvyklí. Namísto pohybu se v ní totiž zaměřuje na duševní zdraví a péči o sebe samotného. Akce s názvem „Mindful Month“ se uskuteční v pátek 10. října a jejím cílem je připomenout důležitost meditace, všímavosti a psychické pohody. Apple k události uvádí: „10. října si udělejme čas ocenit všechny způsoby, jak můžeme pečovat o sebe i o ostatní. Zaznamenejte 10 minut mindfulness nebo meditace prostřednictvím jakékoli aplikace, která přidává mindful minutes do aplikace Zdraví, a získejte speciální ocenění.“
Stejně jako u předchozích výzev se účastníci mohou těšit na unikátní animované samolepky, které budou k dispozici v aplikaci Zprávy. Tyto odměny jsou mezi uživateli Apple Watch velmi oblíbené a představují hravou motivaci k udržování zdravých návyků. Mindful Month je poměrně novým přírůstkem do série výzev Apple Watch, neboť se poprvé objevil v roce 2024. Od té doby se stal oblíbenou součástí kalendáře aktivit zaměřených nejen na fyzické, ale i duševní zdraví. Poslední výzva společnosti Apple proběhla v srpnu a nesla se ve znamení National Park Day, který podporoval aktivní pohyb v přírodě. Říjnový Mindful Month tak představuje klidnější koncept zaměřený na vnitřní rovnováhu a duševní regeneraci. Zkusíte to?