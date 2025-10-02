Apple končí s opravami těchto oblíbených iPhonů a Apple Watch! Nepoužíváte je ještě?

Společnost Apple dnes rozšířila svůj seznam tzv. vintage zařízení o iPhone 11 Pro Max a Apple Watch Series 3. Zajímavostí je, že do seznamu se zatím nedostal menší iPhone 11 Pro, což může znamenat, že Apple tento model nadále distribuoval vybraným prodejcům déle než variantu Pro Max. Navzdory zařazení mezi vintage produkty zůstává iPhone 11 Pro Max kompatibilní s aktuálním systémem iOS 26.
Fotogalerie
Apple považuje zařízení za vintage ve chvíli, kdy uplyne více než pět let od ukončení jeho oficiální distribuce. V takovém případě může Apple i autorizovaní servisní partneři nabízet opravy pouze v případě, že jsou dostupné náhradní díly. Spolu s iPhonem 11 Pro Max se na seznam dostaly i všechny modely Apple Watch Series 3. Tyto hodinky byly uvedeny na trh v září 2017 a Apple je nabízel jako cenově dostupnější variantu až do září 2022. Série 3 se tak stala jedním z nejdéle prodávaných modelů hodinek Apple Watch. Zajímavé je, že Apple je stále prodával i v době, kdy probíhalo testování systému watchOS 9, přestože tento software již s hodinkami kompatibilní nebyl. Díky své dlouhé dostupnosti se Apple Watch Series 3 dočkaly neobvykle dlouhého životního cyklu. Dokonce se stalo, že novější Apple Watch Series 4 byly do vintage seznamu přidány dříve než „trojky“. Tento krok nyní oficiálně uzavírá jednu z nejvýznamnějších kapitol v historii chytrých hodinek Apple.