Apple zve influencery do Colorada. Nikdo ale netuší proč

Apple opět rozjel svou oblíbenou hru na tajemství. Tentokrát se v hlavní roli ocitl influencer známý pod přezdívkou @JHawkShoots, který se na sociální síti X pochlubil pozvánkou od Applu a ta míří do Colorada. Co přesně tam Apple chystá, zatím nikdo netuší.
Johnny, jak se tvůrce jmenuje, patří mezi aktivní fotografy a tech influencery, kteří s Applem už v minulosti spolupracovali. Firma mu například poskytla recenzní kus iPhonu 17 a na X ho sleduje přes čtrnáct tisíc lidí. Tentokrát mu však dorazila modrozelená pozvánka s logem Applu, na které stojí: „Jsme nadšení, že vás můžeme přivítat v Coloradu. Užijte si tento batoh s nezbytnostmi, které využijete během pobytu. Brzy na viděnou!“
Let’s have a week @Apple 🤘🏻 #invited pic.twitter.com/2leFI8TDT7
— JHawk (@JHawkShoots) October 8, 2025
Součástí balíčku byl batoh s logem Applu, designově připomínající outdoorový model určený spíš do hor než do kanceláře. Nechyběla ani bílá hliníková láhev, kterou Apple prodává i ve svém cupertinském kampusu. Zda jde jen o stylový dárek, nebo narážku na plánovanou aktivitu, zatím není jasné. Influencer pouze dodal, že „na jedenáct dní vyráží na cestu“, přičemž odletěl ve středu 8. října. Žádné další podrobnosti neprozradil, jen lakonicky doplnil: „Bude to týden.“
Fotogalerie
Apple v posledních měsících stále častěji spolupracuje s menšími, ale autentičtějšími tvůrci obsahu, kteří mají blíž ke komunitě. Není proto vyloučeno, že celá akce je zaměřená na propagaci fotoaparátu iPhonu v přírodních scenériích Colorada, ideální kombinace pro snímky plné hor, jezer a západů slunce. Nechme se tedy překvapit, co z toho nakonec vyleze, potažmo kdo všechno je vlastně zván.