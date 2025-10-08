EA oživuje legendární MySims! Na iPhony dorazí už v listopadu

Fanoušci herní série The Sims se mají na co těšit. Společnost Electronic Arts totiž oznámila návrat dvou téměř dvacet let starých spin-offů MySims a MySims Kingdom, které se už 6. listopadu objeví na Apple Arcade.
Obě hry vznikly původně jako odlehčené verze klasických Simsů, určené spíše pro pohodové hraní než složité simulování života. Místo sledování potřeb a nálad obyvatel se v MySims zaměřujete na stavění, dekorování a pomáhání obyvatelům města s jejich projekty. Stylizovaná grafika ve stylu animovaných figurek dodává hře lehkost a hravost, která z ní v době vydání na Nintendo Wii a PC v roce 2007 udělala nečekaný hit. Pokračování MySims Kingdom, které následovalo o rok později, rozšiřuje svět o příběhovou linku a přidává větší důraz na dobrodružství. Hráč se v něm ujímá role hrdiny pověřeného samotným králem Rolandem, aby zachránil jeho království a to samozřejmě pomocí stavění, tvoření a řešení logických úkolů.
Obě hry si letos prošly malým návratem, když se znovu objevily na Nintendo Switch, a jejich příchod na Apple Arcadetak dává perfektní smysl. Platforma se totiž čím dál víc profiluje jako místo, kde se setkává nostalgie s moderním pohodlím. Stačí jedno předplatné a můžete si dopřát libovolné množství her bez reklam a mikrotransakcí.
Apple Arcade vyjde hráče na 199 Kč měsíčně, případně je součástí všech balíčků Apple One. A pokud jste někdy na Wii nebo PC strávili hodiny stavěním domků pro své malé animované obyvatele, je tenhle listopad ideální chvílí vrátit se zpátky. Tentokrát s dotykovým ovládáním, vyšším rozlišením a tím známým pocitem, že i po dvaceti letech může být svět MySims stejně kouzelný jako tehdy.