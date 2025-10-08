Apple má k uzavření míru s Evropskou unií blíž než kdy dřív

Napětí mezi Applem a Evropskou unií se možná konečně blíží ke konci. Ačkoliv se cupertinská společnost ještě nedávno netajila tím, že by nejraději Zákon o digitálních trzích (DMA) zcela zrušila, nebo alespoň výrazně přepsala, podle zdrojů deníku Financial Times nyní probíhají závěrečná jednání, která by mohla vést k dohodě. Na veřejnosti sice obě strany vedly poměrně vyostřenou slovní válku, v zákulisí ale podle všeho panuje snaha najít kompromis, který by ukončil vleklé napětí.
Spor, který otřásl Applem v Evropě
Zákon o digitálních trzích označil Apple za jednoho z takzvaných „gatekeeperů“ – firem, které díky své síle a postavení mohou omezovat konkurenci. Evropská komise firmě vytkla především monopol na distribuci aplikací pro iPhone, a tedy i to, že vývojáři musejí své tituly nabízet výhradně přes App Store. Apple nakonec ustoupil a otevřel iPhony alternativním obchodům s aplikacemi, čímž splnil první část požadavků.
Další problém se však týká hardwaru. Podle DMA by měl Apple zpřístupnit stejné funkce, jaké nabízí svým vlastním produktům, také výrobcům příslušenství třetích stran – typicky třeba funkce automatického párování AirPodů. Apple se ale brání s tím, že podobné změny by mohly ohrozit bezpečnost a soukromí uživatelů, a proto musel některé chystané novinky v rámci EU pozdržet.
Slova létala vzduchem
Konflikt se přitom v posledních měsících vyostřil. Apple obvinil Evropskou unii z toho, že cíleně zvýhodňuje konkurenci, přestože právě Apple svými inovacemi nastavil standard, který ostatní jen kopírují. Podle společnosti zákon nepostihuje například Samsung či čínské výrobce, kteří mají v Evropě výrazně větší podíl.
Evropská komise na to reagovala zostra: „Apple zpochybňuje každou část zákona od chvíle, kdy vstoupil v platnost,“ uvedl jeden z představitelů Komise. „Tvrdí, že spolupracuje, ale realita je jiná. Chápeme, že firmy chtějí chránit své zisky, ale o to v DMA nejde.“
Krok od dohody
Přestože to zvenčí vypadá jako otevřená válka, za zavřenými dveřmi se prý situace uklidnila. Podle informací Financial Times jsou Apple i Meta v poslední fázi jednání o úpravách svých obchodních praktik, které by uspokojily požadavky Bruselu. Obě společnosti přitom letos dostaly pokutu ve výši 700 milionů eur za porušení pravidel DMA.
Apple už splnil povinnost umožnit instalaci aplikací mimo App Store, zůstává ale otevřená otázka, zda nespravedlivě neznevýhodňuje vývojáře, kteří se rozhodli distribuovat aplikace právě tímto způsobem. Klíčovým bodem jednání je přitom poplatek za klíčové technologie (Core Technology Fee), který vývojáři považují za překážku skutečné otevřenosti platformy.
Zdroje obeznámené s průběhem rozhovorů tvrdí, že dohoda je na dosah. Pokud se podaří doladit poslední detaily, mohl by být jeden z největších evropských sporů Applu uzavřen už v nejbližších týdnech.